Поздравление с праздником Песах

Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах.

Искренне поздравляю вас с наступлением светлого праздника Песах.

Многие века он напоминает о важнейшем событии в истории иудейского народа, олицетворяет освобождение, обновление и перемены к лучшему, дарит теплоту общения с близкими. Миллионы верующих никогда не забывают о тех, кому необходимы забота, помощь и поддержка.

И в России еврейская община принимает активное участие в делах милосердия, в жизни нашего многонационального государства, способствует укреплению межконфессионального мира и согласия, развитию межрелигиозного диалога. Реализует просветительские, благотворительные и гуманитарные проекты. Вносит значительный вклад в защиту традиционных ценностей, сохранение культурного и духовного наследия нашей страны.

В эти праздничные дни желаю вам крепкого здоровья и всего самого хорошего.

М.Мишустин

