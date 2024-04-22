Поздравление с праздником Песах

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Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах.
Искренне поздравляю вас с наступлением светлого праздника Песах.
Многие века он напоминает о важнейшем событии в истории иудейского народа, олицетворяет освобождение, обновление и перемены к лучшему, дарит теплоту общения с близкими. Миллионы верующих никогда не забывают о тех, кому необходимы забота, помощь и поддержка.
И в России еврейская община принимает активное участие в делах милосердия, в жизни нашего многонационального государства, способствует укреплению межконфессионального мира и согласия, развитию межрелигиозного диалога. Реализует просветительские, благотворительные и гуманитарные проекты. Вносит значительный вклад в защиту традиционных ценностей, сохранение культурного и духовного наследия нашей страны.
В эти праздничные дни желаю вам крепкого здоровья и всего самого хорошего.
М.Мишустин
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