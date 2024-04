Первый управленческий заключил соглашение с Федерацией компьютерного спорта России

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 апреля 2024 года на площадке VK Play Arena состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и Федерацией компьютерного спорта России.

Подписи под документом поставили ректор Владимир Строев и президент ФКС России Дмитрий Смит.

Соглашение с Федерацией компьютерного спорта России включает в себя следующие пункты:

— организацию мероприятий (лекций, мастер-классов и тд), направленных на пропаганду ЗОЖ и правильному подходу к тренировочным процессам;

— содействие в организации досуга — занятий компьютерным спортом, направленных на совершенствование знаний о киберспорте и развитие собственных навыков;

— оказание содействия в проведении соревнований по компьютерному спорту;

— размещение информации о совместной деятельности на собственных информационных ресурсах.

Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) — общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта). ФКС проводит множество различных соревнований, в том числе в рамках Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. В совокупности за более чем 20 лет работы ФКС России провела более 1000 турниров, в которых приняли участие свыше 500 тыс. участников. Кроме того, ФКС России занимается построением полноценной инфраструктуры массового киберспорта: обучением и аттестацией судей, аккредитацией площадок, подготовкой методических материалов, образовательными проектами, развитием клубов и секций.

Надеемся на плодотворное сотрудничество с новым партнёром.

