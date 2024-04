Объединяя технологии и творчество: студенты НГУАДИ представили дизайн приборов, разработанных в ПИШ НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

17-18 апреля в рамках фестиваля проходил двухдневный хакатон по промышленному, предметному и коммуникативному дизайну. Участники трека «Промышленный дизайн» представили проекты дизайна геофизических приборов. Заказчиками выступили ученые Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия».

Победителями хакатона стала команда «Солянка» студентов второго курса НГУАДИ. Студенты представили эргономичный и легкий в транспортировке проект дизайна портативного источника сейсмических волн. Прибор разработан в ПИШ НГУ и позволяет генерировать продольные, поперечные и поверхностные волны в системе диагностики состояния грунтов. Также участники представили дизайн сейсмографа для регистрации сейсмических волн от землетрясений.

Заказчики высоко оценили проекты, предложенные участниками хакатона. В качестве приза победители не только получили призы от ПИШ НГУ, но и возможность реализации проекта.

— Во время подведения итогов мы отдельно оценивали готовность предложить свои решения и идеи. Например, ребята добавили к конструкции колеса, мы этого не предполагали. При этом реализация получилась красивой, – отметил инженер ПИШ НГУ Семен Илясов.

