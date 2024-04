На всероссийском конкурсе «Стартап как диплом» выберут лучших студентов-предпринимателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В субботу, 20 апреля, стартует первый Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом». Он даст возможность студентам не только заявить о своем дипломе, но и получить обратную связь от экспертов, менторское сопровождение. За победу сразятся авторы 15 лучших проектов. Финал состоится в июне в Москве.

Принять участие в конкурсе могут выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры, заявившие к защите выпускную квалификационную работу в формате «Стартап как диплом» в 2023/2024 учебном году. На конкурс принимаются как индивидуальные проекты, так и командные — в составе до пяти человек.

Подать заявку можно до 22 мая на сайте.

Организатором конкурса выступает Министерство науки и высшего образования РФ, партнером — Министерство экономического развития РФ, оператором — Государственный университет управления.

«Количество молодых людей, которые хотят стать предпринимателями, растет. Например, по итогам 2023-го более 240 тыс. предпринимателей в возрасте до 25 лет развивают свой бизнес, что на 20% больше, чем годом ранее. Сегодня для молодых предпринимателей действует комплекс инструментов поддержки. Среди них грант в размере 500 тыс. рублей на открытие или развитие бизнеса. Минэкономразвития выдано порядка 5 тыс. таких грантов. Также грантовую поддержку можно получить по линии Фонда содействия инновациям и Росмолодежи. Важным этапом в развитии молодежного предпринимательства является программа „Стартап как диплом“. Конкурс для нас — это возможность увидеть идеи молодых предпринимателей», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

На конкурс принимаются проекты как на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт), так и на более поздних этапах разработки и внедрения. В состав жюри войдут предприниматели, инвесторы, представители государственных корпораций и органов власти. Они оценят работы по критериям новизны, технологичности, уникальности, наличия потенциала бизнес-идеи, масштабируемости.

«Высшее образование — динамично развивающееся направление, которое должно отвечать актуальным требованиям экономики, рынка труда, социума, поэтому мы постоянно вводим новые форматы. Конкурс „Стартап как диплом“ позволит раскрыть потенциал наших студентов в качестве будущих предпринимателей: как и в жизни, им нужно будет доказать успешность своего бизнес-проекта. Кроме того, ребята столкнутся и с конкуренцией. Это было бы невозможно, если бы те же самые проекты были представлены в традиционном формате защиты выпускных работ», — отметила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Программа «Стартап как диплом» реализуется с 2017 года и дает участникам возможность разработать стартап и представить его как результат освоения программы высшего образования в рамках государственной итоговой аттестации. По итогам 2023 года программа уже реализуется в 168 вузах 66 регионов страны. Более 2,8 тыс. студентов защитили порядка 1,9 тыс. выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», из них 1363 индивидуальные и 581 командная.

