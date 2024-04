Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Перед заседанием Председатель Правительства осмотрел экспозиции в Центральной аэрологической обсерватории

В 2024 году исполнилось 190 лет гидрометслужбе России, которая ведёт своё начало с образования в 1834 году в Санкт-Петербурге Нормальной магнитно-метеорологической обсерватории.

Михаил Мишустин, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Осмотр передвижных станций мониторинга Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым Михаил Мишустин и ветеран СВО, гидролог Михаил Авдеев осматривают выставку перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым, Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Мишустин на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Предыдущая новость Следующая новость Михаил Мишустин, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на выставке перед заседанием коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, её загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

Основой системы получения информации о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды является государственная наблюдательная сеть, включающая в себя наземную и космическую системы наблюдений. Предупреждённость опасных явлений в 2023 году достигла 96%.

Росгидромет обладает собственным научно-исследовательским флотом и космической группировкой спутников гидрометеорологического назначения, противолавинной и противоградовой службой. В системе Росгидромета 17 научно-исследовательских учреждений в областях гидрологии, метеорологии, климата, активного воздействия, прогнозирования погоды, космической погоды.

Приоритетным направлением деятельности Росгидромета продолжает оставаться метеорологическое обеспечение гражданской и экспериментальной авиации.

До начала заседания коллегии Михаил Мишустин ознакомился с экспозицией передвижных станций мониторинга – автоматической метеорологической станцией АМС-М, автоматической аэродромной измерительной станцией, подвижной навигационной системой зондирования атмосферы «Полюс», передвижной автоматизированной станцией контроля воды, комплексом радиационной разведки МР-43.

Также Председателю Правительства представили в Центральной аэрологической обсерватории экспозиции по прогнозу экстремальных явлений погоды по территории России, по мониторингу Арктики и Антарктиды, по геофизическому и космическому мониторингу.

Выступление Михаила Мишустина:

Добрый день, дорогие друзья!

Прежде всего хочу поздравить вас и всех ваших коллег с юбилеем. В этом году гидрометеорологической службе России исполнилось 190 лет. В течение этих почти двух веков менялось её название, но не суть самой деятельности. Все эти годы вы проводите постоянный мониторинг окружающей среды. Представляете сведения о фактической и прогнозируемой погоде. Собираете и анализируете информацию об изменениях климата и их последствиях.

Это очень важная функция, которая необходима для работы практически каждого сектора экономики – от сельского хозяйства и транспорта до строительной сферы и энергетики.

Вы первыми видите опасные природные и климатические явления, предупреждаете о них. Помогаете предотвратить или снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций. Но для обеспечения безопасности жителей на всей территории России требуется ещё большая слаженность работы с региональными и местными властями. Не дожидаясь наступления критической фазы.

В ходе совещания по ситуации с паводками Президент подчеркнул важность своевременного анализа и принятия соответствующих мер в российских субъектах, где существует угроза наводнения. Хочу обратить на это особое внимание.

Сегодня Росгидромет – развитая структура с мощной научной и технической базой, она позволяет выполнять сложные задачи, которые стоят перед отраслью.

По заблаговременности и точности прогнозов ведомство входит в пятёрку лучших служб в мире.

Продолжение следует…

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI