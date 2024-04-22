Михаил Мишустин посетил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

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В ходе посещения Михаил Мишустин ознакомился с разработками подразделений вуза – центра гибридной микроэлектроники Института квантовых технологий МФТИ, научно-технологического центра транспортных электрохимических решений Института электродвижения МФТИ. Также Председателю Правительства представили экосистему форм поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности АшНю-фонд АНО «Физтех.Про».
Студенты и выпускники МФТИ рассказали Михаилу Мишустину о своих научных проектах, в том числе программно-аппаратном комплексе управления автоматическим погрузчиком, цифровой платформе для сбора и переработке вторсырья и металлолома, студенческом конкурсе авиационного творчества.
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