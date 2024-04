Минэкономразвития совместно с Росгидрометом формируют задачи для второго этапа ВИП ГЗ в 2025–2030 гг.

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 апреля под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина состоялось заседание коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). В нем также приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. В 2024 году Федеральной службе исполняется 190 лет.

Выступая с приветственным словом, Максим Решетников отметил, что Росгидромет является надежным партнером Минэкономразвития по климатической повестке. Федеральная служба регулярно предоставляет метеорологические данные для стабильной работы всей экономики страны: авиации и морских перевозок, сельского и лесного хозяйства, энергетики, строительства, ЖКХ, других отраслей. На основе данных Службы Минэкономразвития готовит меры по адаптации к климатическим изменениям, опирается на них при разработке Операционного плана и реализации Стратегии низкоуглеродного развития.

«Рисков и негативных последствий изменения климата с годами становится больше. Во многом это определило запрос бизнеса и государства на более детальные и глубокие знания о глобальной климатической системе. И уже с 2022 года во взаимодействии с Росгидрометом, ведущими учеными мы приступили к созданию Российской системы климатического мониторинга (ВИП ГЗ)», — отметил Максим Решетников.

Проект является ключевым элементом Стратегической инициативы «Политика низкоуглеродного развития». И уже сейчас вносит весомый вклад в обновление и расширение сети наблюдений Росгидромета. По словам Максима Решетникова, ключевая задача проекта – уточнение оценок выбросов и поглощений. Росгидромету предстоит верифицировать полученные научные данные, начать использовать качественно новые коэффициенты взамен среднемировых значений из рекомендаций ООН, подтвердить существенный вклад российских лесов в баланс планетарной климатической системы.

Первые результаты этой работы уже есть, рассказал министр. Благодаря проекту проведена предварительная переоценка поглощений парниковых газов лесами, рассчитаны объективные коэффициенты выбросов от производства некоторых химических веществ: по результатам переоценки выбросы ниже на 100 млн тонн/СО2-экв. Начала обновляться база знаний для подготовки международной отчетности, планирования дальнейшей внутренней работы и определения новых целей в рамках обязательств по Парижскому соглашению.

«Процессы изменения климата сложные и требуют постоянного внимания. Совместно с Росгидрометом, экспертным и научным сообществом формируем задачи и план их реализации для второго этапа проекта в 2025–2030 гг. Главная цель в рамках проекта – создать условия, при которых Росгидромет будет развиваться наравне с передовыми метеорологическими Службами», — заключил министр.

