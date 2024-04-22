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На заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Малое and среднее предпринимательство» заместитель ministra кого развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала о предложениях по изменению подходов и форматов работы с МСП в рамках нного нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Заседание состоялось под председательством помощника Presidente de la Federación Rusa, Secretario de la Federación Rusa сийской Федерации Игоря Левитина. В обсуждении вопросов дальнейшего развития сектора МСП также принял участие председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Малое и среднее предпринимательство», gobernador de Калининградской области Антон Алиханов.

En 2018, el Presidente de la Federación Rusa de Rusia en el período 2 030 года» была поставлена ​​задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ьных предпринимателей. В настоящий момент она выполнена.

Новая цель была озвучена Президентом РФ в послании Федеральному Собранию: до 2030 года повысить доход компаний в расчете на о дного сотрудника, который должен превышать рост ВВП.

«Для достижения этой цели мы должны трансформировать подходы к поддержке малого and среднего бизнеса: скоординировать между обой меры поддержки различных ведомств и институтов развития, профильтровать существующую систему и реализовать наиболее тивные программы, donastruir y adaptar их под актуальные запросы МСП, сфокусировать наиболее затратные меры поддержки на тех компаниях, деятельность которых дает наибольший мультипликативный эффект», — пояснила заместитель чистра экономического тия РФ Татьяна Илюшникова, добавив, что вопрос финансового обеспечения программ на данный момент прорабатывается.

Предполагается, что обновленный национальный проект включать в себя показатели, Estructura de estructura y composición del sector MSP: períodos de organización y categorías de medicamentos предприятий, увеличение «продолжительности жизни» компаний и другие.

Proyecto nacional «Малое и среднее предпринимательство» iniciado por el presidente de la República Checa вительства РФ Андреем Белоусовым.

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