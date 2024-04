Материалы к заседанию Правительства 23 апреля 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

2. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения o свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, c одной стороны, и Исламской Республикой Иран, c другой стороны»

Законопроект направлен на завершение внутригосударственных процедур.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О национальной платёжной системе„»

Законопроект направлен, в частности, на уточнение требований к содержанию реквизитов перевода, указываемых в распоряжении клиента при осуществлении перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона “О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 132 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»„»

Проект закона направлен на оказание государственной поддержки многодетным семьям в рамках реализации положений Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года.

5. О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками и Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом

Проект акта направлен на противодействие нелегальному рынку табачной и никотинсодержащей продукции.

6. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования сферы производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (в части внесения изменений в Положение о Федеральной пробирной палате)

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и уточнение полномочий Федеральной пробирной палаты в сфере федерального государственного пробирного надзора.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 48 и 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на сокращение инвестиционно-строительного цикла.

8. О признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1038 (в части внесения изменений в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Проект акта направлен на приведение Положения о Минстрое России в соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2023 года №653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений„ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменения в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации)

Проект акта направлен на совершенствование правового регулирования вопросов, связанных с реализацией права владельца государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала при их направлении на улучшение жилищных условий.

10. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Приморского края на возмещение понесённых бюджетом Приморского края затрат, направленных на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в августе 2023 года на территории Приморского края

11. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

Законопроектом предлагается дополнить Гражданский процессуальный кодекс положениями, предусматривающими возможность удовлетворения в порядке искового производства требований взыскателя алиментов на несовершеннолетних детей за период, за который алименты подлежали взысканию согласно судебному приказу.

12. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части отнесения задач Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления к компетенции Правительственной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды)

13. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Федеральном агентстве по недропользованию и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации)

Проект постановления направлен на реализацию положений Федерального закона от 12 декабря 2023 года №76-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах„», Федерального закона от 25 декабря 2023 года №656-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах„», Федерального закона от 25 декабря 2023 года №77-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации “О недрах„ и статью 161 Федерального закона “Об охране окружающей среды„».

14. О выделении Минтрансу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации «Реконструкция аэропортового комплекса Балаково (Саратовская область)»

Вопрос о восстановлении аэропорта Балаково проработан Минтрансом России в рамках поручения Председателя Правительства Михаила Мишустина.

22 апреля 2024 года

