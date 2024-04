Марат Хуснуллин: По проекту «Земля для туризма» выявили более 6,1 тыс. га для создания туристических объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

По проекту «Земля для туризма», который реализуется Росреестром с 2022 года, выявлено 669 земельных участков и территорий. Их общая площадь составляет более 6106 га, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Проект “Земля для туризма„ – динамично развивающийся сервис, который направлен на вовлечение в оборот земель для создания туристических объектов. Только с начала этого года выявлено 38 участков площадью 272,08 га для создания туристических объектов, а также 493 объекта туристического интереса. В реестр входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости от них территории. Важно, что Росреестр не просто создаёт банк земельных участков, а работает над вовлечением их в оборот. В пользование заинтересованным лицам уже предоставлено 38 участков и территорий площадью 171,7 га. Проект способствует развитию внутреннего туризма и обеспечению качественного отдыха россиян, а также в целом влияет на рост экономики страны», – сказал Марат Хуснуллин.

Проект «Земля для туризма» реализуется по решению Правительственной комиссии по региональному развитию. На сегодняшний день его участниками стали уже 48 субъектов. Работа в рамках проекта ведётся в тесном взаимодействии с главами регионов.

«До конца 2024 года число задействованных в проекте регионов планируем увеличить до 60, с ними будут заключены соответствующие соглашения. В настоящее время в рамках сервиса “Земля для туризма„ на публичной кадастровой карте размещены сведения о 564 свободных участках общей площадью 5143,06 га. Получить информацию о свободных участках и подать заявление на их получение может любой желающий, в том числе потенциальные инвесторы», – сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Наибольшее количество земельных участков, возможных для вовлечения в туристскую деятельность, выявлено в Приволжском федеральном округе – 186 участков общей площадью 1824 га. Здесь лидерами стали Республика Башкортостан (13 участков площадью 615 га), Саратовская область (31 участок площадью 300 га) и Самарская область (32 участка площадью 257 га).

На втором месте – Северо-Западный федеральный округ (56 участков площадью 1252 га), среди лидеров – Республика Карелия (20 участков площадью 874 га) и Ленинградская область (12 участков площадью 265 га).

На третьем месте – Сибирский федеральный округ (120 участков площадью 938 га). Лучшие показатели у Новосибирской области (15 участков площадью 336 га) и Алтайского края (25 участков площадью 244 га).

По количеству выявленных объектов туристического интереса лидируют Новосибирская область (50), Республика Дагестан (40), Сахалинская (35), Челябинская (29) области и Пермский край (26).

Поиском подходящих территорий в регионах занимаются оперативные штабы, они же анализируют потенциал этих территорий и разрабатывают стратегии для улучшения использования земли. В состав штабов входят представители территориальных управлений Росреестра, филиалов ППК «Роскадастр», региональных органов власти и профессионального сообщества.

