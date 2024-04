Марат Хуснуллин: В регионах завершаются поставки автобусов за счёт специальных казначейских кредитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Поставки новых автобусов на средства специальных казначейских кредитов завершаются. Регионы получили около 6 тыс. машин, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«По поручению Президента Владимира Путина ведём большую работу по обновлению подвижного состава автобусных парков в регионах. В прошлом году выделили 50 млрд рублей специальных казначейских кредитов на закупку порядка 6 тыс. новых автобусов для 73 субъектов. На сегодня в регионы прибыли 5928 машин. Поставки завершаются, программа выполнена более чем на 99%. Благодаря этому удалось улучшить качество обслуживания пассажиров на более чем 4 тыс. муниципальных и межмуниципальных маршрутов по всей стране», – сказал Марат Хуснуллин.

Так, в Нижегородской области, которая за счёт СКК получила 306 автобусов, новый транспорт выйдет на маршруты в 34 муниципалитетах. Среди них – Богородск, Городец, Балахна, Бор, Арзамас, Кстово, Павлово и другие, в том числе отдалённые районы области.

В Курганскую область поставлено 60 новых автобусов, из них 23 предназначены для эксплуатации на межмуниципальных маршрутах в Шадринске, 37 – на муниципальных маршрутах в Кургане. Эти маршруты охватывают более 489 тысяч жителей.

Автобусный парк Омской области пополнили 164 машины. Они будут обслуживать 21 муниципалитет – это примерно две трети региона, в том числе и самые северные районы: Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский. Последние два – труднодоступные, и в них поставлены автобусы повышенной проходимости. Расстояние между областным центром и северными районами составляет 300–600 км, время в пути – 6–12 часов. В рейсы теперь отправляются комфортные автобусы большого класса.

Координируют реализацию проекта по специальным казначейским кредитам в части поставки пассажирского транспорта Минтранс и Минстрой совместно с ППК «Фонд развития территорий».

«Новые автобусы, которые уже вышли на маршруты, показывают не только количественный, но и качественный рост комфорта поездок на общественном транспорте. Так, автобусы оборудованы системами видео- и климат-контроля, автоматической оплаты проезда, электронными информационными табло. Машины большой вместимости адаптированы для поездок маломобильных граждан. В целом более 98% автобусов – российского производства», – подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Например, в Ставропольском крае на маршруты выйдут 204 «НефАЗа», «ПАЗа» и «Газели», в Татарстане – 119 автобусов марок «Лотос», «НефАЗ», «ПАЗ», «Газель» и т. д.

«Таким образом, благодаря СКК мы поддержали отечественного производителя, способствовали созданию десятков рабочих мест на транспортных предприятиях и в сопутствующих отраслях и, конечно, повысили безопасность и комфорт пассажирских перевозок по всей стране. Кроме того, часть новых автобусов имеют высокий класс экологичности, а значит, снизилось и негативное воздействие на окружающую среду. В Воронежской области, к слову, 43 из 72 новых автобусов в качестве моторного топлива используют метан», – отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

