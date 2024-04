Максим Решетников: Кавказ.РФ успешно управляет половиной всех туристических ОЭЗ в стране

Source: MIL-OSI Russian Language News

Грамотно выстроенная стратегия работы Кавказ. РФ эффективно сработала на продвижение СКФО в регионы-лидеры. Об этом сообщил Министр экономического развития РФ Максим Решетников на стратегической сессии, прошедшей в Кавказ. РФ. На мероприятии были подведены основные итоги двухлетней работы института развития и определены его новые точки роста.

Министр отметил, что с 2021 года в округе почти на 40% вырос объем инвестиций, на 22% – собственные доходы субъектов СКФО. Более чем на четверть увеличились среднедушевые денежные доходы населения. Безработица снизилась с 16% до рекордных 9,8%, при этом все же остается выше среднероссийского уровня. Северный Кавказ стал одним из лидеров по росту турпоездок в стране.

«Связываем все эти результаты в том числе с работой Кавказ.РФ. Вы набрали хорошие темпы – нарастили уникальные компетенции, сформировали и управляете половиной всех туристических ОЭЗ в стране. У вас есть опыт реализации крупнейших инвестиционных проектов «под ключ». Кейс по созданию, выведению на операционную рентабельность и продаже «Архыза» частному инвестору стал одной из знаковых инвестиционных сделок в прошлом году. Сам инвестор отметил высокий уровень подготовленной инфраструктуры. Сейчас задача – создать аналогичные точки роста в других регионах СКФО с использованием всех мер поддержки для тех, кто готов инвестировать в Северный Кавказ. И, конечно, реализовать масштабный проект «Каспийский прибрежный кластер», инициированный Президентом. Для вас это еще один опыт создания курорта с нуля, теперь уже на побережье», – сообщил Максим Решетников.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил, что за два года обновленная команда института развития прошла путь отстройки системы, утверждения стратегии и наработки уникальной экспертизы. Все это позволило выйти на реальные результаты и определить новые направления.

«Общий объем привлеченных нами внебюджетных инвестиций превышает 40 млрд рублей – это средства инвесторов, банков, резидентов ОЭЗ, которые уже физически вложены, благодаря проектной работе корпорации. Но главное –нам последовательно удается снимать штампы о небезопасности инвестиций на Кавказе, делом доказывая, что в Северный Кавказ можно и нужно инвестировать. В этом смысле индикатором может являться показатель объема кредитного портфеля ведущих банков. Их присутствие в регионе увеличилось в денежном выражении почти вдвое», – сообщил Андрей Юмшанов.

Другое ключевое направление компании – создание точек прорывного роста в рамках особых экономических зон туристского типа. Действующие сегодня курорты «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» генерируют значительный турпоток – порядка 20% всех туристов страны отдыхает на курортах Северного Кавказа. В завершающей стадии находится строительство «Мамисона», проектные работы начались на территории Каспийского кластера, подготовлена заявка на создание ОЭЗ на Кавминводах.

В ближайших планах компании построить 19 объектов, из которых 7 канатных дорог, 20 км трасс, парковка, две системы оснежения, инженерные сети. Сегодня, помимо возведения новых, модернизации действующих курортов и создания точек роста в регионе, институт развития работает над отраслевым центром компетенций в рамках нацпроекта производительности труда, участвует в «оздоровлении» системы ЖКХ в округе, занимается правовым регулированием туристских троп и нефинансовой (консалтинговой) поддержкой предпринимателей.

Участники стратегического сессии обсудили возможности масштабирования наработанной экспертизы Кавказ.РФ на другие точки роста СКФО и ряда регионов, а также использования преимуществ Северного Кавказа для экономического прорыва.

