Конференция в СПбГАСУ объединила учёных для решения актуальных проблем экономики и управления в строительстве

Факультет экономики и управления СПбГАСУ 18 и 19 апреля провёл II Национальную (Всероссийскую) научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы экономики и управления в строительстве». Для участия в конференции представители 19 вузов и 1 колледжа подготовили 102 доклада. Главной целью мероприятия было развитие коммуникаций и взаимосвязей в академической среде; апробация студентами и аспирантами, молодыми учёными и научно-педагогическими работниками своих научных идей и результатов.

Галина Токунова

Открывая пленарное заседание, декан ФЭУ Галина Токунова сообщила, что в этом году факультет экономики и управления празднует юбилей: ему исполняется 25 лет. Также это юбилейный год для кафедры экономики строительства и ЖКХ, которой исполняется 65 лет, и кафедры менеджмента в строительстве, которой, как и факультету, – 25 лет. Научный и педагогический потенциал факультета растёт. Действуют три научные школы, которые доказали свою значимость не только в России, но и за её пределами.

Дмитрий Фалкин

Приветствуя участников заседания, вице-президент по продажам и сервису Группы RBI Дмитрий Фалкин подчеркнул – со стороны бизнеса существует огромный запрос на решение тех задач, которые поднимаются на конференции. У всех этих решений есть потенциал для практического применения.

Ключевыми темами пленарного заседания стали следующие актуальные для строительной отрасли вопросы: технико-экономическое обоснование проекта строительства как неотъемлемый элемент экономической безопасности; применение искусственного интеллекта; подходы к ценообразованию; теоретические и практические аспекты логистического аудита процессов снабжения; интегральный программный комплекс для разработки экономически эффективных строительных проектов.

Анатолий Шамардин

Ведущими спикерами стали заведующий кафедрой экономической безопасности СПбГАСУ Анатолий Моденов, заведующая кафедрой экономики строительства и ЖКХ Вероника Асаул, профессор кафедры ЭСиЖКХ Алексей Белоус, заведующая кафедрой менеджмента в строительстве Наталия Плетнева, а также главный специалист ООО «СеверГрад» Анатолий Шамардин.

Профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ Евгения Гужва рассказала об этапах становления экономического образования специалиста инвестиционно-строительного комплекса. Отличительные особенности современного этапа – создание системы подготовки специалистов экономического профиля в вузах страны на специализированных факультетах, начало систематической подготовки кандидатов и докторов экономических наук в технических вузах и работы специализированных научных советов по экономическим направлениям, привлечение их к преподаванию. Появились новые направления подготовки в сопредельных с экономикой сферах. Например, в СПбГАСУ это экономическая безопасность.

Евгения Гужва

Галина Токунова дополнила выступление коллеги информацией о новых направлениях подготовки, которые откроются в СПбГАСУ в следующем учебном году. Начиная с 2024 г. в нашем вузе можно будет получить высшее образование в области экономики недвижимости, экономики инноваций, экономики предпринимательства, ценообразования и сферы нормирования в рамках направления подготовки «Экономика». Кроме того, в направлении «Менеджмент» открываются востребованные в строительной сфере профили: кадровый менеджмент и маркетинг в строительстве.

Работа конференции продолжилась в формате четырёх тематических секций: «Языковая подготовка будущего профессионала», «Экономика строительства и жилищно-коммунального хозяйства: тенденции и перспективы», «Экономическая безопасность: опыт, проблемы, перспективы» и «Актуальные вопросы менеджмента в строительстве».

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов.

