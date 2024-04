Дмитрий Чернышенко: Реализация проекта «Белая дюна» позволит Калининградской области дополнительно принимать более 1,1 миллиона гостей ежегодно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Калининградскую область совместно с главой региона Антоном Алихановым провёл рабочее совещание по созданию курорта «Белая дюна», входящего в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

В рамках реализации проекта на территории области планируется создать современный туристический кластер, включающий гостиницы разных категорий с общим фондом порядка 10,5 тыс. номеров, а также соответствующую инфраструктуру.

«Президент России Владимир Путин отметил, что создание круглогодичных морских курортов “Пять морей и озеро Байкал„ – приоритет для регионов. Объём инвестиций в туристическую инфраструктуру проекта “Белая дюна„, поддержанного главой государства, в Калининградской области составит около 400 млрд рублей, 90% из них – средства частных инвесторов. Реализация такого масштабного проекта прогнозно обеспечит дополнительный турпоток в регион 1,1 миллиона человек в год и позволит создать почти 18 тыс. новых рабочих мест», – отметил вице-премьер.

Антон Алиханов подчеркнул, что поток туристов в Калининградскую область ежегодно растёт в среднем на 10%.

«По итогам прошлого года он превысил 2 миллиона человек. “Белая дюна„ придаст новый импульс туристической индустрии и значительно увеличит её вклад в ВРП. Проектирование и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры нового курорта мы предполагаем осуществить до 2030 года. Непосредственно инвестиционная фаза – проектирование, строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов, уже с участием бизнеса в том числе, – это период до конца 2033 года», – заявил он.

В настоящее время разрабатывается предпроектная документация и мастер-план будущего курорта «Белая дюна». Работы планируется завершить в первой половине 2025 года. Уже сейчас ведётся активная работа по привлечению инвесторов.

«Корпорация “Туризм.РФ„ рассматривает туристический проект “Белая дюна„ как один из крупнейших в России. И беспрецедентный для Калининградской области. Сейчас идёт активное мастер-планирование территории. Со следующего года начнётся строительство обеспечивающей инфраструктуры и первых объектов. Рассчитываем, что в два этапа будет построено более 40 гостиниц общим номерным фондом свыше 10 тыс. номеров. Предусмотрено также создание аквапарка, парка развлечений, экотроп и спортивных сооружений», – рассказал первый заместитель генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачёв.

