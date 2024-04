Дмитрий Чернышенко: На Международный Кантовский конгресс прибыли участники из 23 стран

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии Международного Кантовского конгресса и пленарном заседании «Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта». Конгресс проводится 22–25 апреля на базе Балтийского федерального университета (БФУ) в 300-летнюю годовщину со дня рождения Иммануила Канта.

В рамках открытия Дмитрий Чернышенко зачитал приветствие Президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что инициатива широко отметить юбилейную дату получила активную поддержку в России и за рубежом. Это свидетельствует о неугасающем интересе к личности и трудам мыслителя. В своём обращении к участникам конгресса Президент выразил надежду, что юбилейные мероприятия послужат сохранению гуманистического наследия Иммануила Канта и дальнейшему изучению его работ.

Высказывание философа – «Надо жить своим умом» – как никогда актуально для нашей страны.

«Кантовский конгресс, проводимый по поручению главы государства, объединяет более 500 ведущих учёных, в нём принимают участие представители 23 стран», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что проведение одной из крупнейших в мире кантоведческих конференций в БФУ символично, так как именно в Калининграде (тогда – Кёнигсберге) философ прожил всю свою жизнь. По этой причине было решено начать программу с темы, которая волнует весь мир и, по словам зампреда Правительства, была бы интересна самому Канту, – с искусственного интеллекта.

«Иммануил Кант – интеллектуальный авторитет, от которого каждый надеется получить руководство по фундаментальным вопросам человеческой жизни. Мы испытываем глубокое уважение к тому наследию, которое он оставил. Его идеи оказали влияние на науку, культуру, педагогику, стали основой международного права», – заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что масштабное использование ИИ – новый этап развития человечества, открывающий большие перспективы для экономики и требующий ответственного подхода.

«Согласно прогнозам, общий вклад ИИ-технологий в глобальную экономику может достичь 15 трлн долларов к 2030 году. И мы не можем игнорировать эту цифру. В России разработана Национальная стратегия развития ИИ, одна из задач которой – повысить доверие к этой технологии», – рассказал зампред Правительства.

Нацстратегия до 2030 года включает 8 ключевых задач и 10 показателей, главный из которых – прирост ВВП на 11,2 трлн рублей благодаря ИИ.

С 2021 года в стране действует Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, он провозглашает гуманистический и ответственный подход при разработке и применении технологий.

«Важным этическим регулятором технологического прогресса является наша культура. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России. Высокие нравственные идеалы, гуманизм, справедливость, уважение к человеку, культурные ценности нашей многонациональной и многоконфессиональной страны должны лежать в основе отечественных разработок», – сказал вице-премьер.

«В прошлом году Минобрнауки России совместно с нашими ведущими университетами и технологическими компаниями создало специальную модель компетенций в области ИИ. Она включила в себя подробное описание профессий, связанных с технологиями искусственного интеллекта, – исследователь, аналитик, архитектор данных и так далее. Впоследствии она же легла в основу профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области ИИ, которую проводит Альянс в сфере искусственного интеллекта. И уже сейчас каждый год более 6 тысяч человек поступают на программы, связанные с ИИ», – сообщил заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Россия ставит амбициозную цель – стать самой комфортной регуляторной юрисдикцией. Для этого продолжится устранение нормативно-правовых ограничений для разработки, внедрения и использования ИИ. Эффективным механизмом регулирования стали также экспериментальные правовые режимы. Сейчас утверждено 13 ЭПР в сфере эксплуатации беспилотных авиасистем и беспилотного автотранспорта, а также в области здравоохранения».

В заключение вице-премьер отметил, что развитие ИИ-технологий и эффективность их применения в ближайшем будущем станут факторами, которые будут влиять на баланс сил в мире.

«Мы продолжим наращивать лидирующие позиции. При развитии технологий принципиально важно успевать осмыслять и обеспечивать их эффективное и безопасное применение. Защита интересов людей и гуманистический подход – главный приоритет. И, как правильно отметил наш Президент, в эпоху технологической революции именно культурное, духовное наследие является ключевым фактором сохранения национальной идентичности, а значит, и многообразия нашего мира», – сказал он.

В дискуссии также приняли участие ректор Балтийского федерального университета им. И.Канта Александр Фёдоров, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, директор Федерального центра гуманитарных практик Российского государственного гуманитарного университета Алексей Пищулин, президент Фонда наблюдений и исследований (ORF, Индия) Санджой Джоши, директор Института системного программирования им. В.П.Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

