Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Волгограде состоялось окружное совещание по реализации в регионах Южного федерального округа национального проекта «Международная кооперация и экспорт», посвящённое направлениям стратегического развития экспорта до 2030 года.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач в онлайн-обращении к участникам заседания отметил, что одной из ключевых задач регионов Южного федерального округа является активизация зарубежных экономических контактов с переориентацией внешнеэкономической деятельности на сотрудничество с дружественными иностранными партнерами. И российские регионы успешно с этим справляются.

«По итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составила более 75%. Товарооборот с этими странами в прошлом году увеличился на 15% к 2022 году, – подчеркнул замминистра. – Экспорт вырос на 9%, а импорт растет ещё быстрее – на 26%».

Особое внимание Дмитрий Вольвач обратил на тесное торгово-экономическое сотрудничество России со странами СНГ.

«О последовательном расширении торгово-экономического сотрудничества с нашими партнерами по Содружеству свидетельствуют показатели внешней торговли, – отметил замминистра. – Объем товарооборота России со странами СНГ по итогам 2023 года увеличился по отношению к 2022 году на 5,8%. Доля стран СНГ в российском товарообороте выросла с 10,4% в 2019 году до 14,6% в 2023 году».

Отдельно замминистра остановился на перспективах расширения экономического сотрудничества с туркменскими партнерами, подчеркнув, что специалисты Минэкономразвития России готовы предложить регионам ряд инструментов и возможностей для выхода на рынок Туркменистана.

Одной из наиболее актуальных тенденций внешнеэкономической деятельности российских регионов, по его словам, является достигнутый в 2023 году прорыв в расширении экономического сотрудничества со странами Азии – как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В прошлом году страны Азии заняли наибольшую долю в товарообороте России – 69%.

В ходе выступления замминистра отметил положительную динамику взаимоотношений, сложившихся между субъектами Южного федерального округа и иностранными партнерами. Результатом такого сотрудничества, по его словам, является подписание двусторонних соглашений, реализация совместных инвестиционных проектов с иностранным участием, развитие и укрепление побратимских связей на уровне муниципалитетов.

«Регионы Южного федерального округа принимают активное участие в межрегиональных форумах, конференциях и заседаниях рабочих групп по вопросам межрегионального сотрудничества, – отметил Дмитрий Вольвач. – Между субъектами Южного округа и иностранными государствами действуют 64 соглашения. Большая часть соглашений приходится на Астраханскую, Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Крым».

Первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев напомнил, что Группа РЭЦ предлагает российским экспортерам широкий перечень мер поддержки.

«В нашей стране компании-экспортёры могут рассчитывать на льготное кредитование экспортных проектов, компенсацию затрат на производство продукции, софинансирование участия в международных мероприятиях. Компаниям и индивидуальным предпринимателям следует активно пользоваться эффективными инструментами поддержки», – отметил он.

Вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель, в свою очередь, отметил, что по итогам окружных совещаний 2023 года регионы разработали более 650 предложений по поддержке российских экспортеров. Более 60 предложений поступили из Южного федерального округа, и все они уже внедрены.

Представители регионов Южного округа выразили готовность и дальше расширять географию своего присутствия и наращивать объемы экспортных поставок.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI