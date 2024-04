Source: MIL-OSI Russian Language News

Стартовала международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании выставки и осмотрел представленные на выставке важнейшие образцы отечественной продукции. Кроме этого, в его присутствии был подписан ряд соглашений между российскими и узбекистанскими партнёрами.

Денис Мантуров обсудил кооперационные проекты в Центральной Азии на выставке «Иннопром» в Ташкенте

В пленарной сессии «Иннопрома» приняли участие Заместитель Председателя Правительства Узбекистана Жамшид Ходжаев, главы российских регионов, в частности Свердловской и Новгородской областей, Пермского края, Республики Татарстан, и хокимы узбекистанских областей – Ташкентской, Джизакской, Республики Каракалпакстан.

В ходе пленарной сессии Денис Мантуров выделил ряд стратегических направлений взаимодействия с Республикой Узбекистан. Он остановился на более глубокой промышленной кооперации, совместном формировании промышленных зон и спектра мер поддержки для их развития, выстраивании общей логистики и использовании транспортного коридора «Север – Юг», а также более глубоком межрегиональном сотрудничестве.

Говоря о развитии совместных индустриальных зон, вице-премьер отметил успешный опыт уже действующих объектов – технопарков «Чирчик» и «Джизак» (напомним, совместный технопарк Узбекистана и Татарстана «Джизак» открыт в дни «Иннопрома» в прошлом году).

«Отмечу, что сотрудничество с Республикой Узбекистан развивается достаточно активно. Об этом говорят высокие прошлогодние темпы роста экспорта, импорта и товарооборота. А если считать с 2019 года, наша торговля увеличилась в два раза. С точки зрения размещения индустриальных парков самыми выгодными, на наш взгляд, будут территории, расположенные рядом с железнодорожной инфраструктурой международного транспортного коридора “Север – Юг„. Только за последний год частота движения контейнерных поездов по восточной части Каспия удвоилась (с двух до четырёх в месяц). А это прямые транзитные выгоды для всех сопредельных стран», – отметил вице-премьер.

«Созданы новые форматы и механизмы взаимодействия по ключевым направлениям сотрудничества с нашими партнёрами. Устойчиво растёт товарооборот с Российской Федерацией, который достиг уже 10 млрд долларов, а портфель инвестиционных проектов уже составляет более 20 млрд долларов. Выставка “Иннопром„ стала традиционным и знаковым мероприятием. Ежегодно растёт количество её гостей и участников, что свидетельствует о высоком интересе компаний к перспективному, быстроразвивающемуся рынку нашей страны и региона в целом. Ключевыми задачами данного масштабного события являются содействие в продвижении новейших технологий и разработок в сфере промышленности, а также налаживание новых деловых контактов между предприятиями Узбекистана и партнёрами из других стран. Мы приветствуем проведение выставки, которая способствует развитию сотрудничества в таких ключевых сферах, как промышленная кооперация, совместные инвестиции, межрегиональные связи, и других приоритетных направлениях», – отметил Жамшид Ходжаев.

В ходе выставки в присутствии Дениса Мантурова был подписан ряд соглашений в таких областях сотрудничества, как нефтегазовая отрасль, торгово-экономические отношения, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы. Активно развивается сотрудничество между регионами двух стран: сторонами соглашений стали, в частности, Нижегородская, Тульская области и Наманганская, Навоийская области Узбекистана.

Вице-премьер осмотрел российскую часть экспозиции «Иннопром. Центральная Азия». Площадь всей экспозиции выставки составляет 14,5 тыс. кв. м. В Ташкенте продемонстрированы востребованные технологии в машиностроении, металлургии, добывающей промышленности, энергетике, химии, а также специализированные, инженерные ИТ-решения. Свои возможности и предложения о сотрудничестве представили более 230 отечественных компаний.

В этом году представлены несколько новинок для рынка Узбекистана – к примеру, Lada Vesta SW Cross от АвтоВАЗа и низкопольный городской автобус производства ГК «Современные транспортные технологии». Среди новинок отечественной промышленности, которые ранее нигде не демонстрировались, – первый отечественный внутривенный специфический иммуноглобулин для профилактики гепатита В у детей и взрослых – препарат «Антигеп-Нео» холдинга «Нацимбио», сверлильно-фрезерный расточный станок с ЧПУ от Станкостроительного холдинга «Стан».

Очень активно участвуют в выставке российские регионы: 14 субъектов представляют свои коллективные экспозиции. По сравнению с прошлым годом площадь региональных стендов выросла на 20%. В этом году региональная кооперация в фокусе внимания – именно ей посвящена пленарная сессия «Иннопрома» в Ташкенте.

Традиционно в составе российской экспозиции выставки представлен стенд инновационных проектов отечественной промышленности, где в этом году продемонстрирована продукция порядка 50 российских компаний: впервые демонстрируемый в Узбекистане водородный Aurus; программное обеспечение от ООО «Большая тройка», позволяющее оптимизировать работу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами; комплексные интеллектуальные решения по строительству и реконструкции подстанций и автоматизации распределительных сетей ООО «Электрик» и многое другое.

Отдельное внимание на российском стенде уделили социально значимым товарам. Демонстрируются различные технические средства реабилитации – к примеру, экзоскелет от ООО «ЭкзоАтлет» и нейрокоммуникатор потребительского класса «Нейрочат» для людей с ограниченными возможностями. Устройство позволяет вводить текст, символы или изображения речи или движения для людей с ограниченными возможностями, а также тренировать и восстанавливать когнитивные функции.

