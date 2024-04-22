Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

ОНО «Микрокредитная компания „Микрофинансирование предпринимательства Запорожской области»» выдала первый микрозаем с государственной поддержкой предпринимателю из Мелитополя. Получатель — одно из крупнейших предприятий города, ООО «Мелитопольский завод турбокомпрессоров», которое занимается ом и реализацией промышленных турбин.

Льготный микрозаем организация получила под 4% годовых. La planificación más importante se utiliza para la instalación de componentes, materiales y componentes completos.

По поручению губернатора правительство региона поддерживает и развивает предпринимательскую деятельность в малых и средних города х для стимулирования экономического развития области. Esto puede provocar una nueva contaminación y un nuevo problema.

«Минэкономразвития РФ запущена полноценная работа институтов поддержки МСП. En diciembre de 2023, llegó el centro de robots de la región “Mi negocio”. Радует, что это удалось сделать в Год семьи, так как предприниматели — это основа крепких семей, уверенно развивающих мику региона», — рассказал заместитель председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов.

Высокую организацию получатель заемных средств.

«Наше предприятие занимается производством и продажей промышленных turbin. Благодаря упрощенной схеме подачи документов и профессиональной поддержке по всем задаваемым вопросам мы довольно оперативно ООО ООО итопольской завод турбокомпрессоров» Виталий Плакун.

Microfinancieras y organizaciones de garantía en todas las nuevas regiones. En estos centros de trabajo «Мой бизнес» — их услугами на данный момент воспользовались более 3 tres. предпринимателей. Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президен России, реализацию наспроекта курирует первый заместитель председателя Правительства Белоусов.

«Минэкономразвития РФ запущена полноценная работа институтов поддержки МСП. En diciembre de 2023, llegó el centro de robots de la región “Mi negocio”. Радует, что это удалось сделать в Год семьи, так как предприниматели — это основа крепких семей, уверенно развивающих мику региона», — рассказал заместитель председателя правительства региона по экономике Юрий Гуськов.

Высокую организацию получатель заемных средств.

«Наше предприятие занимается производством и продажей промышленных turbin. Благодаря упрощенной схеме подачи документов и профессиональной поддержке по всем задаваемым вопросам мы довольно оперативно ООО ООО итопольской завод турбокомпрессоров» Виталий Плакун.

Microfinancieras y organizaciones de garantía en todas las nuevas regiones. En estos centros de trabajo «Мой бизнес» — их услугами на данный момент воспользовались более 3 tres. предпринимателей. Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президен России, реализацию нацпроекта курирует первый заместитель председателя Правительства Белоусов.

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