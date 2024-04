Ведущие российские вузы обсудили подготовку кадров для внешнеэкономической деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России и Всероссийская академия внешней торговли совместно с представителями крупного бизнеса, руководителями и экспертами МГИМО и Высшей школы экономики провели круглый стол «Образование в сфере ВЭД: современные вызовы», посвященный подготовке кадров для международного торгового трека.

Участники встречи обсудили, какие специалисты в условиях трансформации системы внешнеэкономической деятельности нужны российской экономике сегодня и будут востребованы завтра, какие запросы существуют у различных отраслей экономики к специалистам по международным экономическим отношениям, какие новые компетенции и подходы к работе должны появиться у государства и системы образования для эффективного ответа на текущие вызовы.

«Речь не только про санкции и структурные внешнеэкономические изменения, но и про технологические вызовы, которые могут стать для России новыми источниками роста — „зелёная“ энергетика, цифровизация, космический сервис, биомедицина, электрический и беспилотный транспорт, искусственный интеллект, — отметил министр экономического развития России Максим Решетников. — Например, сегодня мы отчетливо видим, что для сохранения внешнеэкономических интересов страны на уровне Правительства назрела необходимость укрепления кадрового потенциала на всех уровнях власти, в том числе — среди представителей загранаппарата».

Участники круглого стола сошлись во мнении, что наращивать необходимые компетенции в сфере ВЭД следует через программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев выделил несколько ключевых направлений работы, которые российским вузам следует учитывать при разработке новых программ подготовки кадров для ВЭД. Среди них — использование в процессе обучения готовых бизнес-кейсов компаний, развитие партнерских программ с предприятиями и ведомствами для формирования у выпускников более полного понимания специфики работы бизнеса и органов госвласти, расширение географии зарубежных стажировок и обменных программ с университетами дружественных стран.

«Закрепление России на новых рынках потребует специалистов-регионоведов, в совершенстве владеющих местными языками, имеющих глубокие знания в области культуры, обычаев, межэтнической и межрелигиозной коммуникации, социально-экономического и политического устройства отдельных стран и региона в целом», — подчеркнул Владимир Ильичев.

В ходе широкой дискуссии представители ведущих российских вузов наметили ряд эффективных шагов, которые стоит предпринять для того, чтобы наладить взаимодействие между высшим образованием и работодателями, а также обеспечить страну кадрами, способными решать новые экономические задачи.

«Несмотря на то, что высшее образование — это строго регламентированная сфера со своими федеральными и профессиональными стандартами, тем не менее, создать качественную и эффективную программу по ВЭД можно, — отметила временно исполняющая обязанности ректора Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова. — Вузам необходимо понимать, каких именно специалистов, с какими компетенциями и навыками, ждёт работодатель. Совместно с представителями бизнеса и госорганами в обновленную программу подготовки специалистов ВЭД необходимо включить страновую специфику как можно больше практических навыков, академических обменов и все те дисциплины, которые пригодятся выпускникам и которые ждут от наших выпускников потенциальные работодатели».

Министр экономического развития России, в свою очередь, предложил для наиболее полного погружения преподавателей в актуальную повестку внешнеэкономической деятельности запустить серию обучающих семинаров с участием органов государственной власти и бизнеса.

В завершении встречи Максим Решетников выступил с инициативой о создании при Всероссийской академии внешней торговли действующего совета, который будет заниматься разработкой рекомендаций по совершенствованию образования в трёх различных отраслях внешнеэкономической деятельности — экономика, управление и юриспруденция.

