22 апреля Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Московскую область

Source: MIL-OSI Russian Language News

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22 апреля Михаил Мишустин выступит на заседании коллегии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот же день Председатель Правительства посетит Московский физико-технический институт.

В мероприятиях примут участие Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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