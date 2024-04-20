Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Юбилейный 20-й Тотальный диктант впервые будет писать искусственный интеллект. Новая открытая система «Писец», которую разработал научный сотрудник Лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ и сосновате» ин Podría грааimar,

— Идея создать систему «Писец» у меня возникла год назад. Изначально она предназначалась для помощи соискателям научной степени в нелегкой работе по составлению стенограммы заседания ного совета. Po моему замыслу, новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка. Обычно у человека на эту работу уходит довольно много времени, поскольку длительность аудиозаписи заседания диссертационного составляет час или два. El intelecto inteligente está disponible para disertaciones sobre estos robots, que son muy económicos. Так что изначально «Писец» был задуман как система для стенографирования. Безусловно, как распознаватель речи она не идеальна. С Shove подículo чника сественно облечает диссертанта работу пtim. ста regalo С другой стороны, «Писца» можно подвергнуть критике за излишнюю дословность записи, так что потребуется стилистическая правка, — рассказал Иван Бондаренко.

Над открытой системой «Писец» Иван Бондаренко работал в свободное время. Ученому помогал аспирант Facultad de mecánica y matemáticas Данил гребенкин, ко regalo ю выборку длbr «писца», добавлetro ных реальныы. Este es el proyecto necesario para dos estudiantes de secundaria: Roman Derunes y Michail Clementev, escritores т в подготовке новой версии «Писца». Ряд тестирований «Писец» уже прошел, теперь ему предстоит серьезное испытание — выполнить задание, предназначенное для человеческого и нтеллекта. Esta serie de pruebas se han realizado según el paradigma de la inteligencia artificial.

— Еще в 2017 году вышла статья Гэри Ф. Markusа, profesor de psicología de la universidad de Nueva York y compañía de innovación Geométrica Intelligence, en un formato basado en задавался как, лучше отличить искусственный интеллект от человеческого с учетом того, что тест Тьуринга уже не позволяет сделать эф фективно из-за своей чрезмерной простоты и известных случаев «пропуска цели». Один из описанных в этой статье новых способов проверки искусственного интеллекта заключается в том, чтобы использовать для También se incluyen pruebas estándar para estudiantes y estudiantes. Диктант как раз является стандартным тестом на грамотность и владение языком. А «Тотальный диктант» именно ввиду своей тотальности позволяет собрать большой статистический материал по ошибкам людей и Авить эти ошибки с ошибками речевого «искусственного интеллекта», — объяснил Ivan Bondarenko.

К Тотальному диктанту «Писца» готовили заранее. Неделю назад его создатель с помощниками из числа студентов начали работу над обновлениями, чтобы 20 апреля выставить на испытания о бновленную версию системы. Обновления направлены на совершенствование знаний «Писца» в области пунктуации и структуры текста. Его «учили» более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст on предложения and абзацы, а также отделять сам текст от реплик и коментариев диктующего. Ivan Bondarenko отметил, что «Писец» стал умнее, но тем не менее, Тотальный диктант вряд ли напишет на высокую оценку. По его прогнозам, сами слова искусственный интеллект напишет правильно, но с расставлением знаков препинания вряд ли правится – ия пока остается его слабым местом. Обновления могут снизить количество таких ошибок, однако для положительной оценки этого может быть недостаточно — чтобы « двойку», достаточно допустить 5 ошибок. Однако ученых интересуют вовсе не оценки «Писца» и не соревнование искусственного интеллекта с человеческим, а анализ и сравнение ошибок, которые они допускают.

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