Правительство утвердило дополнительную тарифную квоту на вывоз зерновых культур в 2024 году

Правительство установило дополнительную часть квоты на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Эта мера нацелена на поддержку сельхозпроизводителей. Учитывая рекордный урожай зерновых в 2023 году и достаточную обеспеченность такой продукцией внутреннего рынка, аграрии смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж.

Согласно подписанному постановлению, дополнительная часть квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя, ржи и кукурузы составит 5 млн т. Она будет действовать до 30 июня 2024 года включительно. Её объём между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз.

Основная часть квоты была установлена Правительством на срок с 15 февраля по 30 июня. Она составляет 24 млн т.

Новый механизм квотирования эксперта зерновых, предполагающий в том числе возможность распределения между экспортёрами дополнительной части квоты, был утверждён Правительством в 2023 году. Он позволяет поддерживать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции. В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за её пределами – заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз.

Документ будет опубликован.

