Защити стартап как диплом

20 апреля 2024 года начинается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом». Оператором конкурса выступает Государственный университет управления.

Стать участником конкурса могут студент или студенческая команда, состоящая не более чем из пяти человек, выпускного курса образовательной организации высшего образования, заявившие к защите выпускную квалификационную работу в формате «Стартап как диплом» в 2023/2024 учебном году, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Проект должен включать продукт, который находится на стадии MVP (минимально жизнеспособный продукт, позволяющий проверить бизнес-гипотезы на первых клиентах Стартап-проекта) или на более поздних стадиях разработки и внедрения.

Участники получат экспертную оценку стартап-проекта, менторскую поддержку и призы от партнеров конкурса.

Подать Заявку можно до 22 мая 2024 года на официальной странице Конкурса.

Список финалистов опубликуют 4 июня и уже с 5 июня начнется программа сопровождения, которая продлится до 16 июня.

Финал конкурса и Церемония награждения победителей пройдут с 24 июня по 30 июня 2024 года.

Организатором конкурса является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, оператором конкурса выступает ГУУ, а партнером конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации.

