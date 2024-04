Денис Мантуров оценил новейшие российские государственные эталоны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Денису Мантурову представили передовые разработки института последних лет в области гидроакустических, радиотехнических и координатно-временных измерений, измерений времени и частоты, а также новейшие высокоточные средства измерений, произведённые ВНИИФТРИ.

Одним из объектов, представленных вице-премьеру, стал специальный многофункциональный метрологический бассейн. Уникальный комплекс, оснащённый высокоточными эталонами и средствами измерений, позволяет проводить исследования существующих и разработку перспективных средств метрологического обеспечения измерений параметров гидроакустического поля. Бассейн обеспечил кратное повышение точности измерений, контроля параметров шумоизлучения современных, перспективных морских судов и стационарных морских объектов в Российской Федерации. Бассейн полностью спроектирован и создан ВНИИФТРИ, введён в эксплуатацию в 2024 году.

Следующим объектом, который посетил Денис Мантуров, стал комплекс высокоточных измерений электромагнитных полей. Функциональные возможности комплекса, достигаемые за счёт конструкции камеры, состава оборудования и реконфигурируемой схемы его включения, а также используемых алгоритмов, обеспечивают решение широкого спектра задач по испытаниям и измерениям параметров антенн и радиоэлектронных средств, а также использование его в качестве ведущей лаборатории в области антенных и радиолокационных измерений в России.

Вице-премьер также ознакомился с комплексом воспроизведения и хранения единиц времени и частоты на основе стандартов частоты, разработанных с использованием квантовых технологий на основе лазерного охлаждения атомов вещества (в частности, атомов стронция). Комплекс обеспечивает независимое воспроизведение единицы частоты с неисключённой систематической погрешностью, не превышающей 1·10–17. Это соответствует уровню ведущих мировых лабораторий, занимающихся измерениями в области времени и частоты. Внедрение комплекса в Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1–2022 обеспечило существенное увеличение вклада национального эталона в формирование всемирного координированного времени UTC. В 2023 году вклад ГЭТ 1–2022 в формирование UTC являлся максимальным из всех вкладов национальных эталонов других стран.

Денис Мантуров осмотрел также новейшие разработки ВНИИФТРИ в сфере производства высокоточных средств измерений. Изделия были созданы при поддержке Минпромторга России с использованием ряда федеральных субсидий. В их числе – сверхминиатюрный квантовый стандарт частоты на основе технологии микроэлектромеханических систем; высокоточный относительный гравиметр «Пешеход»; астроизмеритель уклонений отвесной линии; универсальный осциллограф с полосой пропускания до одного гигагерца (1 ГГц); новую линейку ваттметров; измеритель мощности ультразвукового излучения и ряд других. В настоящее время во ВНИИФТРИ ведутся приготовления к запуску серийного производства одних из самых востребованных на сегодняшний день измерительных приборов: ваттметров и осциллографа (1 ГГц), а также квантовых малопотребляющих генераторов сверхстабильной частоты (сверхминиатюрных квантовых стандартов).

ФГУП «ВНИИФТРИ» – Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений является одним из ведущих национальных метрологических институтов России. ВНИИФТРИ является важным звеном в управлении национальной системой обеспечения единства измерений и выполняет задачи научно-технического обеспечения и развития метрологии как научной основы измерительной техники.

