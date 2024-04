Дайджест #ГУУговорит: Металлическая лихорадка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Неделя заканчивается в разгар празднования 105-летия Государственного университета управления. С этим событием нас поздравил космонавт, была переименована автобусная остановка неподалёку от входа в главный корпус, а на Останкинской телебашне красуется наш юбилейный логотип. Тем не менее эксперты ГУУ не расслаблялись и обсуждали различные новости. Например, о просьбе норвежского городка Вадсё увеличить сутки на два часа. Что?! Но были и серьёзные темы: последствия паводка в России, улучшенный прогноз МВФ по росту экономики РФ, продажа автомобилей через маркетплейсы, туризм в КНДР, статистика пользования банковскими продуктами, санкции и повышение цен на промышленные металлы, а также рост золота.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил о росте биржевых цен на металлы. «Для России как для очень важного производителя цветных металлов эта ситуация очень неплохая. У нас десятки дружественных стран, которые могут приобретать соответствующий металл и даже перепродавать его на другие рынки», — сказал экономист.

— В эфире радиостанции «Говорит Москва» Максим Чирков поделился мнением, что никакая судебная система не позволит конфисковать активы РФ. «Может быть, они пытаются создать красивую картинку для западных избирателей, потому что западные партии, которые ведут к усилению конфликта, сейчас популярностью не пользуются. Эта схема противоречит законодательству», – говорит эксперт.

— Также Максим Чирков предсказал дальнейший рост золота. Драгоценный металл прибавил в стоимости более 14% с начала 2024 года. «Золото имеет все шансы для дальнейшего роста. Основная причина — растущая геополитическая нестабильность. / По этой причине альтернативные доллару и евро активы, в том числе золото, будут расти, а спрос на них только повысится», – считает специалист.

— Помимо этого Максим Чирков отреагировал на странное обращение к Еврокомиссии мэра норвежского города Вадсё с просьбой увеличить сутки до 26 часов. «Такое изменение породит огромный ущерб экономике страны. Очень сложно будет координировать самые разные вещи, начиная от работы общественного транспорта, фондовых бирж и так далее», – сказал эксперт и предположил, что просьба направлена только для привлечения внимания.

— Кроме того, Максим Чирков прокомментировал прогноз МВФ по росту ВВП России до 3,2% в 2024 году. «Основной причиной роста российской экономики является ее сильно растущая конкурентоспособность относительно наших основных конкурентов, в первую очередь европейских, которые теряют свою конкурентоспособность, потому что у них всё становится дороже — сырье, электроэнергия, углеводороды — топливо, рабочая сила», – говорит экономист.

— Ещё Максим Чирков указал на использование США стран ЕС для пополнения своего бюджета. «С моей точки зрения, западные экономики заходят в серьезнейший долговой кризис, другими словами, денег будет становиться меньше, потому что дальнейшее одалживание их у всего мира становится невозможным», – сказал эксперт.

— Также Максим Чирков рассказал об изменении рекомендаций Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). «Ограничения не помешают тем или иным способом осуществлять им денежные переводы. Может быть, это будет чуть-чуть дороже или чуть-чуть дольше, но система будет работать», – высказался экономист.

— Директор Института экономики и финансов Галина Сорокина обсудила новость о заведении ФАС дела на издательство «Просвещение» из-за дорогих учебников. «Благодаря общественному давлению началось движение к единому стандарту учебников по всей стране. Данная работа позволит создать единое образовательное пространство, но имеет некоторые последствия, связанные с угрозой монопольно-коррупционных сговоров. Именно с этим явлением и борется ФАС», — пояснила эксперт.

— Ещё Галина Сорокина оценила предложение Минфина повысить минимальные цены на крепкий алкоголь. В условиях постоянно меняющегося рынка в связи с уходом из России многих иностранных производителей и периодическим ростом цен любая информация о повышении стоимости продукции вызывает резкую негативную реакцию, предупреждает экономист. Однако это необходимо для поддержки отечественного производителя.

— Помимо этого Галина Сорокина обсудила лихорадку рынка металлов. «Стоит отметить, что хоть на Россию приходится всего пять процентов добычи и девять процентов мирового производства никеля, «Норникель» является крупнейшим в мире производителем высокосортного металла, применяемого при производстве аккумуляторов, в том числе для электромобилей и мобильных электронных устройств», — напомнила Галина Сорокина.

— Кроме того, Галина Сорокина заявила, что к Пасхе не стоит ждать повышения цен на яйца: «Так как после беспрецедентного роста стоимости куриного мяса и яиц в прошлом году и высоким уровнем прибыльности птицефабрик, по итогам 2023 года, данные субъекты сельского хозяйства попали под пристальное внимание надзорных органов». Однако цены на другие продукты и товары весной традиционно подрастут.

— Продолжая тему Галина Сорокина объяснила, почему продукты дорожают несмотря на сверхприбыли владельцев бизнеса. «Любой бизнес стремится к максимизации прибыли в том периоде как краткосрочной, так и долгосрочной, в котором планирует существовать. А с учетом того, что в условиях постоянного изменения рынка бизнесмены в России мыслят в основном короткими категориями, большинство предпринимателей стараются выжать из рыночной ситуации максимум», – объяснила Галина Сорокина.

— Также Галина Сорокина отреагировала на новость об укреплении доллара. «Заявление ФРС об укреплении национальной экономики, снижении уровня безработицы, росте промпроизводства и экспорта подтолкнуло доллар вверх. А поскольку это основная мировая резервная валюта, рост спроса после таких заявлений ФРС ожидаем», – сказала экономист.

— Завкафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева рассказала, как построить дом в эпоху космических цен. «Покупать строительные материалы выгодно зимой. Сезонность влияет на снижение стоимости, и в зимний период некоторые позиции дешевеют на 25-30 процентов. Аренда строительной техники тоже снижается на 15 процентов», – советует специалист.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о возможностях туризма в КНДР. «Впечатления, которые получат туристы, будут уникальны и восприняты разными поколениями по-своему. Людей старшего поколения накроют воспоминания о жизни в СССР, когда идеологическая составляющая главенствовала над экономической целесообразностью», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова дала советы метеозависимым. Во время магнитных бурь им поможет правильное питание, физическая активность и психологический комфорт. «Постарайтесь не смотреть телевизор (особенно новости), дома включать приглушённый свет. Больше улыбайтесь, общайтесь с родными на добрые и положительные темы», – советует эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, как изменилась стоимость земельного участка в Подмосковье за год. «В целом цены на землю будут расти, и сезон 2024 года это подтвердил: уже за первый квартал этого года средняя стоимость сотки земли в Подмосковье выросла почти на 10%, а за период с марта 2023 года по настоящее время рост составил 27%», – отмечает экономист.

— Также Наталья Казанцева указала на проблемы, выявленные небывалым паводком в России: «Наводнение уйдёт, но на поверхности останется много нерешённых вопросов разнопланового характера, касающихся генеральных планов развития населённых пунктов, защиты их от стихийных бедствий, в том числе, с помощью строительства защитных сооружений, страхования имущества и другие».

— Кроме того, Наталья Казанцева заявила, что ставка по кредиту – это не главное в рыночной ипотеке. «Объёмы снижения пока не критичны и составляют около 30%. Но ситуация может обостриться и банки могут в ожидании снижения ключевой ставки предварительно снижать проценты по ипотечному кредиту», – говорит эксперт, но добавляет, что ожиданием может оказаться неоправданным.

— Ещё Наталья Казанцева заявила, что повышение процентов по дальневосточной ипотеке — дело времени. «Дальнейшее увеличение минимальной суммы ипотечного кредита для арктической и дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей даже при небольшом увеличении процента по кредиту оставит ее привлекательной, тем более расширяется круг ее предоставления по инициативе президента РФ для участников СВО», — прокомментировала Наталья Казанцева.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов оценил предложение Госдумы о единовременных выплатах за получение кандидатской и докторской степеней в размере 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Эксперт указал на дефицит бюджетных мест в аспирантуре и отметил, что суммы предлагаемого финансирования окажется недостаточно для «платников», поскольку затраты на защиту диссертации значительно ее превышают.

— Также Пётр Тазов высказал мнение об инфоцыганах: «Инфоцыгане прежде всего рекламирует себя и свои технологии. Так же, как и простые цыгане, обещают чудо после взгляда на руку прохожего, так и инфоцыгане обещают золотые горы после освоения его «чудо-техник». Их объединяет одно — желание быстро получить материальные средства от наивного клиента, обещание быстрых чудес и манипулятивных практик, вводящих в заблуждение».

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов не ожидает глобальных изменений на рынке металлов. «В результате последних волн санкций уже возникали опасения того, что поставки данных металлов на рынок в конце концов будут заблокированы, однако почти всегда такие взлёты цен являются своего рода «вспышками», не отражающими реального положения дел на рынке», – считает эксперт.

— Продолжая тему Евгений Смирнов указал, что санкции против России идут на руку Китаю. «Китай использует любые санкции, вводимые в отношении нашей страны, в свою пользу. Недавно угроза санкций США по отношению к Индии оттянула часть российской нефти в Китай, нанеся убытки индийским нефтепереработчикам», — приводит пример Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов заявил, что уход зарубежных компаний не повлиял на нефтегазовый сектор РФ. «Россия активно кооперируется с азиатскими игроками и успешно решает проблемы, которые могут оказать влияние на нефтегазовую отрасль в среднесрочной перспективе. Россия активно начинает использовать альтернативные нефтесервисные компании из дружественных стран, а также импортировать критически значимые технологии по каналам параллельного импорта», – говорит экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов заявил, что интернационализация юаня стала устойчивым трендом. «При этом не стоит напрямую связывать рост популярности юаня с нынешними антироссийскими санкциями. Скорее, юань демонстрирует свою все большую привлекательность как валюта для глобальных расчётов и платежей. Этот рост популярности, вместе с тем, противоречит динамике экономического роста Китая, которая, как известно, замедляется», – заметил эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов объяснил популярность «Турецкого потока» у стран ЕС. «Популярность «Турецкого потока» обусловлена отсутствием надёжных альтернатив поставок: газопровод «Северный поток» был взорван и поставки по этому маршруту прекратились. В свою очередь газовый контракт с Украиной на транзит по её территории истекает в конце этого года», – сказал специалист.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о размерах и условиях получения пенсии по потери кормильца в 2024 году. «Законодательно упрощено назначение пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям умершего. Она назначается автоматически при поступлении в СФР посредством межведомственного электронного документооборота соответствующей информации о смерти кормильца», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова прокомментировала сокращение разрыва выплат работающим и неработающим пенсионерам. Эксперт считает, что это положительное явление, поскольку укрепляет доверие населения к государству в долгосрочном аспекте и стимулирует работающих и работодателей наращивать официальные пенсионные отчисления, выходя из тени.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова оценила введение единой тарифной ставки МРОТ. «Без введения минимальных государственных стандартов оплаты труда сложно создать условия для подготовки квалифицированных специалистов, привлечения профессионалов, сложно говорить о развитии малого и среднего предпринимательства, сложно побороть ситуацию, связанную с оттоком кадров из регионов», – утверждает эксперт.

— Также Екатерина Каштанова назвала наиболее востребованные профессии настоящего и будущего. «Высокий спрос также ожидается на инженеров по разработке и внедрению различных видов альтернативной энергии, солнечных электростанций, аналитиков, создателей баз данных и различных информационных сетей», — говорит специалист.

— Ещё Екатерина Каштанова заявила о росте разрыва между зарплатными ожиданиями кандидатов и работодателей: «У соискателей они в 1,5-2 раза выше, чем предлагают компании. Вообще речь идет даже не о росте фиксированной части заработной платы, компании действительно живут в режиме экономии, поэтому стараются увеличить не оклад, а бонусную часть, которая напрямую связана с результатом», — отметила эксперт.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ о пользовании банковскими продуктами. «За прошлый год наши сограждане с использованием пластиковых карт совершили 75,8 млрд операций на общую сумму 171,1 трлн рублей. Из них снятие наличных осуществлялось менее чем в 3% случаев. Да, российский народ действительно осознал всю прелесть безналичных расчетов. Объем безналичных операций неуклонно увеличивается последние несколько лет», – говорит экономист.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова рассказал, что будет с молочной продукцией с нечитаемой маркировкой. «Объём рынка молочной продукции составляет 2, 6 трлн руб. в год, а объем товаров без маркировки, поступающих в торговые сети варьируется от 0,3% до 1,5%, что составляет более 500 млн. единиц молочной продукции на сумму более 39 млрд руб. в год или 3,3 млрд руб. в месяц», – сообщает эксперт.

— Также Валерия Иванова назвала основную точку роста производства беспилотников в России. «В России зарождается проектный и инвестиционный бум в отрасли гражданских беспилотных авиационных систем. Основным драйвером инвестиционной активности являются высокие прогнозы спроса, подтверждаемые как мировыми, так и российскими аналитическими исследованиями», – говорит экономист.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ Константин Андрианов рассказал, чего ждать от рубля в этом году. «Если указ о продаже валютной выручки 30 апреля продлен не будет, то с очень большой долей вероятности в мае падение рубля возобновится. Но все-таки доллар не улетит выше 100, евро – выше 120», – считает экономист.

— Доцент кафедры «Управление транспортными комплексами» ГУУ Артём Меренков рассказал о запуске продаж автомобилей на маркетплейсах. «Если вспомнить историю, то данный бизнес появился не на пустом месте. Торговый посредник, во-первых, несет обязательство по защите прав потребителя. Во-вторых, обеспечивает гарантийный ремонт. В-третьих, обладает компетенциями в сфере клиентского сервиса, который, как показывает практика, на порядок выше других вариантов продажи», – предупредил эксперт.

— Также Артём Меренков заявил о новом витке в развитии транспортной инфраструктуры. «Уже заявлены крупнейшие мегапроекты: прежде всего развитие системы ВСМ, транспортный коридор Север-ЮГ, строительство автодороги М-12, расширение БАМа, развитие Севморпути, строительство скоростной трассы Джубга-Сочи и многое другое», – рассказал доцент.

— Профессор ГУУ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох обсудил будущее рынка занятости в России. «Надо комплексно подходить к проблемам трудовой миграции. Главное, безусловно, это обеспечить безопасность наших российских граждан. Но в то же время факт налицо: у нас не хватает трудовых ресурсов», – признал эксперт.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Ирина Романова назвала причины перехода работодателей на сдельную оплату труда. «Работа при сдельной оплате труда, при которой сотрудник выкладывается «по полной», старясь получить больше, заставляет его выполнять производственные задачи, игнорируя режим «оптимальной работоспособности»», — говорит», – признал специалист.

Всё, хватит читать. Вы же видите, что мы расслабились, отдохнули вчера на встрече выпускников и Юбилейном кубке КВН, и опубликовали дайджест не в пятницу, как обычно, а в субботу. Вот и вы отдыхайте.

