25 из 125: в Политехе отметили юбилей PR-образования

15 апреля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого открылась XVIII международная научно-практическая конференция «Технологии PR и рекламы в современном обществе». Тема этого года «Инженеры смыслов: визионеры коммуникационной индустрии и национальной безопасности» посвящена двум значимым для университета датам — 125-летию со дня основания СПбПУ и 25-летию профессиональной подготовки по направлению «Реклама и связи с общественностью».

Торжественное открытие конференции в Белом зале СПбПУ началось с поздравлений в адрес университета и Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института, которая осуществляет подготовку по данному направлению.

Сначала на сцену поднялся первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев. Он зачитал приветственный адрес заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольги Петровой.

Университет может по праву гордиться своим мощным инженерно-техническим и гуманитарным потенциалом, значимым вкладом в решение комплексных задач промышленности и креативной экономики. Ваш профессионализм в продвижении инновационных продуктов и технологий вносит важный вклад в развитие конкурентоспособности отечественной промышленности на мировом рынке. Поздравляю профессорско-преподавательский коллектив, студентов и выпускников СПбПУ с юбилейными событиями! Искренне желаю всем неиссякаемой творческой энергии и амбициозных планов, приумножения академических традиций, укрепления позиций в российском и международном научно-образовательном пространствах, а также прорывных проектов и программ во благо России! — говорилось в приветственном адресе от министерства.

Специально поздравить Политех Петра и открыть работу конференции приехала почетный гость Инна Карпушина, заместитель руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга, начальник Управления информации, руководитель пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Инна Сергеевна зачитала приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ваш форум — знаковое событие в коммуникационной отрасли нашего города. Его повестка отражает ключевые вопросы осмысления современного социального инжиниринга. Сегодня Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью заслуженно считается одним из крупнейших центров науки и образования в России , — отметил в приветственном слове глава города.

От себя лично Инна Сергеевна подчеркнула главную миссию PR-профессии, которая заключается во вкладе в создании и восстановлении технологического суверенитета и технического лидерства страны, в формировании у россиян чувства солидарности и гордости за свою страну.

Также с приветственными словами к участникам и гостям конференции обратились директор Гуманитарного института СПбПУ Наталья Чичерина, председатель редакционного совета ООО Издательства «Грамота», председатель Комитета по рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов, общественных организаций, служб мониторинга Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» Борис Ерёмин, главный редактор газеты «Деловой Петербург» Игорь Павловский, генеральный директор PR News, член Исполнительного совета Российской ассоциации по связям с общественностью, руководитель Комитета по разработке классификатора Координационного совета по коммуникационным индустриям при Общественной палате Российской Федерации Лилия Глазова, генеральный директор АО «Бизнес Ньюс Медиа», издатель деловой газеты «Ведомости» Михаил Нелюбин, автор фотографий к многочисленным каталогам и альбомам, посвященным собраниям и коллекциям Эрмитажа, книгам по истории и архитектуре Петербурга, фотограф-художник Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

Ведущие торжества Аделина Бороздина и Даниил Васильев, магистранты ВШМиСО, рассказали об истории открытия PR-направления в СПбПУ, о том какими сегодня значимыми проектами наполнена их учёба и студенческая жизнь. Студенты поделились важными достижениями и проектами, среди которых почетное звание «Лучшая кафедра в области рекламы и смежных дисциплин», организация национальной технологической олимпиады по профилю «Научная медиакоммуникация», организация всероссийского конкурса-форума студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» и проект, который стартовал буквально в апреле 2024 года — организация медиашколы для более ста школьников Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Презентационный фильм об истории PR-образования в СПбПУ дополнил рассказ ведущих визуальными образами славного 25-летнего пути в Политехе.

В завершении торжественной части выпускники ВШМиСО обратились с поздравлениями в адрес преподавателей и сотрудников школы и вручили букет цветов директору ВШМиСО ГИ, директору Культурно-образовательного комплекса СПбПУ Марине Арканниковой. Марина Сергеевна поблагодарила всех за теплые слова поздравлений и напутствий.

125 лет на университете лежит огромная ответственность и миссия по созданию национальных брендов и репутации России. На инженерах, и на нас, инженерах смыслов — специалистах в области социальной инженерии. И если инженеры сегодня решают задачи технологического суверенитета, то наша профессия стоит на страже культурного суверенитета страны. Уверена, перед нами светлое и интересное будущее. Желаю всем нам новых свершений и славных викторий, славить Политехнический университет, созидать во благо Санкт-Петербурга и нашего Отечества. Виват, Политех Петра! — завершила торжественную церемонию Марина Арканникова.

Далее на конференции представили пленарный доклад одного из основателей петербургской школы PR, председателя Ассоциации преподавателей по связям с общественностью, профессора, заведующего кафедрой «Связей с общественностью в бизнесе» СПбГУ Дмитрия Гавры.

Работу конференции продолжили панельные дискуссии «Инженеры смыслов как визионеры и лидеры общественного мнения в обеспечении национальной безопасности», «Мастера и визионеры коммуникационной индустрии: синтез творчества и алгоритмов», «Международная интеграция академического сообщества в подготовке кадров для коммуникационной индустрии». 16 апреля для студентов, аспирантов и молодых ученых состоялся паблик-ток «Мастера и визионеры коммуникационной индустрии». Он включал четыре панели, каждая из которых соответствовала магистерским программам ВШМиСО. Два дня деловых дискуссий были наполнены культурными событиями — знакомством с арт-выставкой «Инженеры смыслов в Политехе Петра: 25 из 125» и экспозицией Музея истории СПбПУ, концертами в Белом зале, экскурсиями в Эрмитаж для иностранных участников конференции.

