19.04.2024 Spotkanie z żołnierzami 1 Dywizji Piechoty Legionów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie z żołnierzami 1 Dywizji Piechoty Legionów19.04.2024

– Inwestycje w nowe jednostki we wschodniej Polsce to sprawa priorytetowa dla MON. Ten obszar, województwo podlaskie, wschodnia flanka, doposażenie i powstawanie nowych jednostek, to jest oczko w głowie kierownictwa ministerstwa obrony narodowej – powiedział wiceminister Paweł Bejda podczas spotkania z żołnierzami.

W miejscowości Czerwony Bór (gmina Zambrów) właśnie została ukończona inwestycja związana z utworzeniem tzw. tymczasowego obozowiska dla żołnierzy 1 Dywizji Piechoty Legionów. Z żołnierzami spotkał się Paweł Bejda, sekretarz stanu w MON.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda podkreślił, że jednostka wojskowa, brygada i tworząca się dywizja (…) to jest wielkie zadanie dla Wojska Polskiego, bo będzie to największa jednostka taktyczna. Wiceszef MON dodał także, że otwieranie nowych jednostek, nowi żołnierze, to również wypełnianie obowiązków sojuszniczych Polski wobec OTAN.

– Wzmacniamy polską armię i będziemy to robili. Wszystkie głosy, które mówią, że Wojsko Polskie będzie zwijane, są głosami kłamliwymi. Wojsko Polskie ma być silne. Nasze możliwości odstraszania mają być wyraźnie (…) tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby zaatakować chociażby jeden centymetr kwadratowy polskiej ziemi – podkreślił Paweł Bejda.

Dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów, gen. dyw. Norbert Iwanowski przypomniał podczas uroczystości, że to kolejna taka jednostka otwierana w Podlaskiem. Wcześniej tego typu jednostki otwarto w Kolnie, Wojewodzinie i Czartajewie. Dodał, że będą tam służyć żołnierze tworzonego batalionu czołgów, który będzie wchodził w skład brygady pancernej 1 Dywizji Piechoty Legionów. W Czerwonym Borze powstało na razie obozowisko kontenerowe, które umożliwia stacjonowanie tam wojsku.

MIL OSI