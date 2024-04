19.04.2024 Programa „Finansoaktywni” – zgłoszenia tylko do 6 maja br.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Już prawie 600 zgłoszeń wpłynęło w tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”.

Nadal można wypełnić formularz zgłoszeniowy i otrzymać materiały edukacyjne w wersji elektronicznej.

Prace konkursowe przyjmowane są do 6 maja 2024 r.

El programa “Finansoaktywni” jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Liczba zgłoszeń do IX edycji „Finansoaktywnych” szybko rośnie. W tegorocznej misji bierze udział prawie 30 tysięcy uczniów szkół podstawowych z 1800 klas z całej Polski. Prawie połowa zgłoszeń wpłynęła od nauczycieli matematyki, a blisko 25% lekcji o podatkach zostanie przeprowadzonych podczas godzin wychowawczych.

Oh programa

Celem tegorocznej edycji programu “Finansoaktywni” jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat znaczenia podatków w naszym życiu codziennym. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych będą mieli okazję zapoznać się z różnymi rodzajami podatków oraz zrozumieć mechanizmy ich funkcjonowania. Ponadto dowiedzą się jak podatki wpływają na kształtowanie budżetu państwa. Poprzez analizę uchwał budżetowych swoich gmin, przekonają się, że dochody z podatków mają też bezpośredni wpływ na rozwój ich lokalnych społeczności.

Jak wziąć udział w programie?

Do programu mogą zgłaszać się nauczyciele szkół podstawowych (klas V-VIII) z całej Polski. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie finansoaktywni.pl. Po jego przesłaniu otrzymają bezpłatny zestaw edukacyjny, który pomoże im przeprowadzić lekcje o podatkach.

W piewszym etapie programu nauczyciele prowadzą lekcje w swoich klasach, wykorzystując przygotowane materiały edukacyjne, jednocześnie zachęcając uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Następnie zespoły, składające się z maksymalnie trojga uczniów, mają za zadanie przygotować prace konkursowe, czyli krótkie filmy trwające maksymalnie 3 minuty, dotyczące zagadnień związanych z podatkami. Gotowe projekty nauczyciele będą mogli zgłaszać del 6 de mayo de 2024 r. poprzez formularz dostępny na stronie finansoaktywni.pl. Dziesięć zwycięskich drużyn zostanie zaproszonych na dwudniową wycieczkę do Warszawy (12-13 de enero de 2024), gdzie będą na nich czekać liczne atrakcje, w tym zwiedzanie stolicy. Zwycięzcy wezmą też udział w uroczystej gali finałowej, podczas której będą mieli okazję zaprezentować swoje prace i odebrać nagrody.

Weź udział w IX edycji Finansoaktywnych i wyrusz z nami w misję!

Observación en Facebook: facebook.com/Finansoaktywni

Dodatkowych informacji o Programie udzielą:

Katarzyna Świąder – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: katarzyna.swiader@mf.gov.pl, tel. 532 541 066 Sylwia Sobieszek – Ministerstwo Finansów, correo electrónico: sylwia.sobieszek@mf.gov.pl, tel. 538 507 007Zuzanna Karasiewicz – correo electrónico: kontakt@finansoaktywni.pl, tel. 668 132 412

MIL OSI