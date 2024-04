19.04.2024 Ministro Sikorski rozmawiał z Premierem Księstwa Andory

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Sikorski rozmawiał z Premierem Księstwa Andory19.04.2024

Szef polskiej dyplomacji spotkał się dzisiaj w Warszawie z premierem Andory Xavierem Espotem Zamorą. Głównymi tematami rozmowy były relacje dwustronne, kwestie negocjacje z Unią Europejską ws. układu stowarzyszeniowego oraz wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.

Odnosząc się do stosunków polsko-andorskich minister Sikorski wyraził satysfakcję z ich bardzo dobrego stanu relacji polsko-andorskich. Rozmówcy poruszyli także kwestię zakończenia w grudniu ubiegłego roku przez Księstwo Andory trwających dziewięć lat negocjacji z Unią Europejską ws. układu stowarzyszeniowego. Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że zaplanowane na początek 2025 r. przez rząd Andory referéndum ws. umowy stowarzyszeniowej z UE spotka się z przychylnością obywateli Księstwa. Jak podkreślił ministro Sikorski, w najbliższych latach mogą otworzyć się nowe możliwości zacieśnienia relacji naszego kraju z Andorą jako państwem stowarzyszonym z Unią Europejską. Wskazał tutaj na obszar m.in. gospodarczy, społeczny czy kulturalny.

Nawiązując do konfliktu na Ukrainie, szef polskiego MSZ podziękował rozmówcy za pomoc niesioną ukraińskim uchodźcom, za wdrażanie pakietów sankcyjnych oraz za dołączanie się Księstwa Andory do działań potępiających na forach organizacji międzynarodowych. Tym samym, Andora po raz pierwszy złamała swoją tradycję neutralności.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

Zdjęcia (1)

MIL OSI