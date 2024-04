Юрий Трутнев: Началась подготовка к Восточному экономическому форуму – 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл первое совещание по подготовке IX Восточного экономического форума. Среди предлагаемых в повестку форума тем – технологии будущего, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация энергетических систем.

«Мы хотим посвятить этот форум технологиям будущего. Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны. На Дальнем Востоке активно создаются новые инновационные производства. Для поддержки бизнеса в ДФО созданы и постоянно совершенствуются преференциальные режимы с налоговыми льготами и административной поддержкой, создаются дополнительные формы поддержки. Обо всём этом будем говорить на следующем форуме. Будут обсуждаться и другие темы, в том числе развитие транспортной инфраструктуры и расширение Восточного полигона, от работы которого зависит сегодня экономика всей нашей страны, развитие энергетики и создание новых генерирующих мощностей», – сказал Юрий Трутнев по итогам совещания.

Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Форум учреждён Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

