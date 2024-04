Юрий Трутнев: В мае начнётся приём заявок на участие во втором всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток – земля приключений»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Об этом сообщил на встрече с журналистами Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Кадр из фильма по путешествии на Камчатку

«Сейчас идёт разворот в сторону активных путешествий. Мы видим это в рамках конкурса “Дальний Восток – земля приключений„. Это не просто посещение дальневосточных территорий, но и возможность проверить себя в других условиях. Человек сталкивается с тем, что надо развести костёр, поставить палатку, рассчитать свои силы на преодоление маршрута, связанного с пешеходной, лыжной, любой другой нагрузкой. Человек, во‑первых, становится увереннее в себе, становится сильнее. Во‑вторых, фильмы и фотографии не то же самое, что увидеть природу своими глазами. Во время путешествия человек сам слышит шум воды, чувствует запах трав. Я всегда считал, что отдых должен быть активным. Благодаря этому конкурсу мы всё большее число людей привлекаем к активному отдыху», – сказал Юрий Трутнев.

По словам вице-премьера, «увеличение количества туристов, приезжающих на Дальний Восток, идёт не на проценты, а в разы». «Разброс в регионах ДФО – от полутора до трёх раз. Рост фиксируется в Хабаровском крае. Пока регион не в лидерах. Лидеры – это Приморский край и Камчатка. Но там рост числа туристов в три раза. Конкурс – хорошая затея и возможность поддержать тех, кто занимается путешествиями. Было видно, что победители нашего конкурса – счастливые люди, которые хотели бы поделиться этим счастьем с другими. И фильмы они сделали красивые», – отметил он.

Конкурс «Дальний Восток – земля приключений» проходит по инициативе Юрия Трутнева в рамках исполнения поручений Президента России о развитии внутреннего туризма. Призовой фонд конкурса составляет 7,2 млн рублей. Будет определено более 10 победителей и призёров. Главный приз конкурса составит 3 млн рублей.

Конкурс проводится по трём номинациям: «Пешее путешествие», «Водное путешествие» и «Зимнее путешествие». В этом году (перечень активностей в номинациях расширен. Например, в рамках номинации «Пешее путешествие» также будут оцениваться веломаршруты по дикой природе, в рамках номинации «Водное путешествие» – подводные путешествия и сёрфинг, а на номинацию «Зимнее путешествие» можно присылать видеоотчёты о зимних веломаршрутах и сноубординге.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте путешественникдв.рф, уведомить МЧС России, поехать в любой регион Дальнего Востока, а затем прислать видеоролик о своём путешествии. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует. Путешествие должно быть совершено в период с 1 сентября 2022 года по 30 декабря 2024 года на территории одного или нескольких регионов Дальнего Востока.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, в число которых вошли полярник Матвей Шпаро, арктический путешественник Богдан Булычёв, телеведущие Валдис Пельш, Дмитрий Крылов, Анастасия Чернобровина и другие. Председателем жюри стал член Академии российского телевидения, член Русского географического общества, эксперт Президентского фонда культурных инициатив Николай Табашников.

Приём заявок на конкурс «Дальний Восток – земля приключений» продлится до 30 декабря 2024 года, церемония награждения победителей и призёров запланирована на I квартал 2025 года. По результатам второго сезона конкурса путешествия участников будут размещены на интерактивной карте туристических маршрутов Дальнего Востока, по которой каждый желающий сможет повторить их подвиг.

В перспективе конкурс может быть расширен и на арктические территории. «Арктика ни в чём не уступает Дальнему Востоку. Она точно так же привлекает людей, точно так же запоминается, на арктических территориях живут миллионы россиян», – отметил Юрий Трутнев.

Напомним, в рамках первого конкурса оргкомитет принял 201 видеопутешествие по Дальнему Востоку от участников из 41 региона страны (55% работ – от участников, проживающих за территорией ДФО). Больше всего фильмов поступило о путешествиях на Камчатку (69), Сахалин и Курилы (55), в Приморский край (17) и Бурятию (12). Главный приз (3 млн рублей) получил участник, совершивший 17-дневный поход на каяке по Приморью. Победителями и призёрами в номинациях стали видеопутешествия по Камчатке, Бурятии, Якутии, Магадану, Сахалину, Чукотке и Хабаровскому краю. Лучшие путешествия были отмечены в ходе торжественной церемонии награждения 4 ноября 2023 года в рамках открытия международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

