Финансовые новости: 19.04.2024, 10-07 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JRZ74 (ОткрФКББ03).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

19.04.2024

10:07

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 19.04.2024, 10-07 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 89.77) и диапазона оценки рыночных рисков (до 855.5 руб., эквивалентно ставке 11.25 %) ценной бумаги RU000A0JRZ74 (ОткрФКББ03).

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