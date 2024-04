Финансовые новости: В марте кредитование ускорилось во всех сегментах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Корпоративный портфель банковского сектора вырос на 1,8% после умеренного увеличения на 0,6% в феврале: высокий спрос компаний на кредиты может быть связан с крупными налоговыми выплатами.

Ипотека, по предварительным данным, ускорилась до +1,2% после +0,8% в феврале. Росли главным образом выдачи с господдержкой, при этом самой популярной программой оставалась «Семейная ипотека». Потребительское кредитование, по оценкам, увеличилось быстрее — на 2,0% (0,9% в январе — феврале) в условиях потребительской активности и роста доходов. По-прежнему наблюдается активный приток средств населения в банки (+1,9% после +2,5% в феврале). Росли в основном срочные рублевые вклады, популярность которых поддерживается высокими ставками. Объем корпоративных средств сократился на 1,6% после роста в феврале (+1,0%) из-за крупных налоговых выплат. Прибыль сектора в марте практически не изменилась по сравнению с февралем и составила 270 млрд рублей (доходность на капитал 22% в годовом выражении) после 275 млрд рублей в феврале. Более подробные сведения представлены в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2024 года». Фото на превью: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

