Татьяна Голикова приняла участие в итоговой расширенной коллегии Минздрава на площадке выставки-форума «Россия»

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова выступила на итоговой расширенной коллегии Минздрава, которая прошла на площадке выставки-форума «Россия» в тематический день национального приоритета «Продолжительная и активная жизнь».

Новые национальные проекты, объявленные Президентом страны Владимиром Путиным, – «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья» – стартуют с 1 января 2025 года.

«Сегодня важно, чтобы вы готовились к тому, что нам предстоит реализовывать с 1 января 2025 года, потому что это целостная, серьёзная и всеобъемлющая работа, которая носит не только отраслевой, но и межведомственный характер, которая затрагивает все регионы страны, организации, и здесь очень важно консолидированно её организовать», – сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что основное внимание необходимо направить на мероприятия по увеличению продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет и старше.

Для достижения этой цели в течение шестилетнего периода должна быть завершена модернизация первичного звена здравоохранения, в котором ежегодно регистрируется более 1 млрд обращений пациентов. Это позволит дополнительно своевременно начинать лечение около 7 миллионов человек. Особое внимание – сельским территориям и малым населённым пунктам. Более 4,2 тыс. объектов здравоохранения будет создано к концу 2030 года.

«Помимо инфраструктурных изменений акцент должен быть на профилактическую работу. В этом году профилактическими осмотрами и диспансеризацией будет охвачено 70% населения – более 102 миллионов человек. К концу 2030 года – 90% пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это безусловный залог увеличения продолжительности жизни», – отметила вице-премьер.

Также под пристальным вниманием будут такие направления, как борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С. Акцент должен быть на своевременной диагностике, правильной маршрутизации, оказании помощи на догоспитальном этапе, обеспечении лекарствами. Медицинская помощь должна оказываться в чётком соответствии с клиническими рекомендациями, которые с 1 января 2025 года вступают в полную силу.

«Совершенствование экстренной медицинской помощи и развитие санавиации также является приоритетной задачей. Будут построены более 100 приёмных отделений в межрайонных центрах с численностью населения менее 300 тысяч человек. Это позволит нам ежегодно спасать не менее 100 тысяч жизней», – сказала Татьяна Голикова.

По поручению главы государства будет расширена сеть национальных медицинских исследовательских центров, которые являются платформой для разработки передовых методов и технологий лечения. Отработанные в них алгоритмы лечения будут внедряться в региональную практику.

Также по поручению Президента будет продолжена работа по развитию цифровых сервисов в здравоохранении и внедрению в отрасль технологий искусственного интеллекта.

По итогам 2023 года на портале госуслуг более 38 миллионов человек воспользовались сервисом «Моё здоровье», оформили около 50 млн цифровых полисов. Создано и обновлено порядка 1 млн автоматизированных рабочих мест медицинских работников.

Ещё одним важнейшим направлением является медицинская реабилитация, которая позволяет улучшить качество жизни после перенесённого тяжёлого заболевания или травмы, сокращает число дней нетрудоспособности. По итогам 2023 года медицинскую реабилитацию прошли 1,6 миллиона человек.

Кроме того, в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь» будет уделяться внимание формированию здорового образа жизни и развитию спорта.

Разрабатываемый нацпроект будет включать и мероприятия, направленные на кадровое обеспечение отрасли. За четыре года почти на 22% увеличены контрольные цифры приёма по программам высшего образования (54,6 тыс. мест в 2023 году). С апреля 2024 года принятые изменения в законодательство разрешают ординаторам работать на должностях врачей-стажёров. Это новая возможность, которая позволяет пополнить медицинские организации молодыми кадрами.

