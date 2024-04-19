Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

En la mayoría de los casos se realizan proyectos de presentación para estudiantes de 2 a 4 cursos de la Universidad de Educación Superior.

Ребята представили руководству Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Proyectos de Moscú y Moscú que están muy extendidos en estadísticas populares y organizaciones de marcas de gran interés.

«На протяжении последнего полугодия мы тесно сотрудничали со студентами Государственного университета управления: выбирали темы, суждали идеи для того, чтобы Мосстат становился лучше, современнее и интереснее. Я рад, что сотрудничество с Университетом активно развивается, и надеюсь на сохранение отношений и преумножение общих ых проектов», — сказал руководитель Мосстата Леонид Калимуллин, приветствуя участников мероприятия.

«Мне очень приятно наблюдать, как делают первые профессиональные шаги наши студенты. ГУУ — официально признанный вуз, который использует практикоориентированный подход. Este no es el caso de ningún proceso diferente. Именно поэтому для нас важно сотрудничество с Мосстатом, организацией, где перед ребятами ставятся интересные практические и», — сообщил заместитель начальника управления акселерационных программ и проектного обучения ГУУ Евгений Титов.

В обсуждении проектов активное участие приняли сотрудники Управления. Muchos proyectos están disponibles para el análisis de las opciones estadísticas de la organización. Las universidades de prevención cuentan con opciones de medicamentos en las páginas de estadísticas oficiales formado.

Nicogo не оставил равнодушным проект интерьера здания Мосстата. Команда студентов представила на суд статистиков свой взгляд на оформление помещений общего пользования: лестничных пролетов, в и коридоров.

По итогам выступления участникам были вручены благодарности руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области.

«Я поздравляю студентов университета с успешной защитой проектов. Буду рад видеть вас и других студентов ГУУ в Мосстате на стажировках, практике в перспективе на работе», — подвел итог ятию Леонид Калимуллин.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 19.04.2024

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