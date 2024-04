Студенты ГУУ посетили офис Государственной транспортной лизинговой компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 апреля студенты Государственного университета управления посетили офис Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Для группы из трех десятков студентов кафедры управления транспортными комплексами ГУУ прошла экскурсия по опен-спейсу штаб-квартиры ГТЛК в столичном Бизнес-центре «Монарх» с демонстрацией макетов ключевых видов транспорта, поставляемых компанией.

Первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников и заместитель генерального директора ГТЛК Владимир Добровольский рассказали слушателям об основных видах деятельности компании и ее роли в развитии транспортной и машиностроительной отрасли.

Кроме того, все гости получили приглашение пройти практику в ГТЛК и стать частью команды, создающей российский транспорт.

Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю октября и направлена на знакомство школьников, студентов и их родителей с работой предприятий и организаций, что способствует сознательной профориентации будущих специалистов. Организатором акции выступает Союз машиностроителей России.

