Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Руководители петербургских офисов Сбербанка Дмитрий Ногаев и Ирина Новгородова

В СПбГАСУ 18 апреля состоялась встреча студентов с представителями Сбербанка. Её темой стали социальные проекты экосистемы «Сбера», которые направлены как на устойчивое развитие отдельной компании, так и на решение глобальных экономических задач.

Руководитель одного из петербургских офисов Сбербанка Дмитрий Ногаев пояснил, что встреча преследует просветительские цели: банковский сектор выступает не только за повышение финансовой грамотности населения, но и за формирование его экологического поведения, которое непосредственно влияет на экономику.

«В 2020 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе было отмечено, что 90% рисков в экономике связаны с трендами в области устойчивого развития. Если в 2010 году эксперты считали наиболее вероятным и значимым по воздействию на экономику обвал цен на активы, то в 2020 году пятёрку негативных факторов возглавили экстремальные погодные явления и недостаточность климатических действий. Как видим, экономические риски уступили место рискам, связанным с экологией, на которую влияет человек. Предполагается, что в текущем году в 16 регионах России все полигоны для отходов будут заполнены, а к 2050 году в мировом океане пластика станет больше, чем рыбы. Экологические проекты “Сбера” показывают, что посильный вклад каждого в сохранение окружающей среды позволяет улучшить экологическую ситуацию, при этом уменьшив свои финансовые расходы», – отметил он.

Дмитрий Ногаев напомнил, что среди экологических принципов Сбербанка – отказ от неэкологичных изделий, осознанное потребление, долгосрочное использование материальных активов, многократная переработка материалов и экологичное поведение. Так, за счёт перевода многих документов в электронный вид банк в разы сократил потребление бумаги, а за счёт цифровой гигиены и рационального использования электронных ресурсов достиг энергосбережения.

Кроме того, участие в акциях по сбору крышек от пластиковых бутылок позволило сократить средства на производство банковских карт, которые теперь выпускают из переработанного сырья.

Практически все эти принципы каждый может взять за основу своего экологичного поведения: например, сократить количество используемой пластиковой посуды и полиэтиленовых пакетов, применять энергосберегающие лампочки, рационально потреблять воду, покупать только то, что действительно нужно, а уже неиспользуемые вещи передавать в пункты сбора вторсырья или нуждающимся. Помимо этого, заботу о природе можно проявить, не мусоря и принимая участие в экологических субботниках.

Речь зашла и о возможности трудоустройства в компании. Дмитрий Ногаев напомнил собравшимся, что Сбербанк принимает на стажировку студентов и специалистов, причём не только экономического направления.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI