Сотрудникам и ветеранам АО «Совфрахт»

19 апреля 2024 года состоится торжественное мероприятие, посвящённое 95-летию АО «Совфрахт».

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с 95-летием акционерного общества «Совфрахт».

Все эти годы компания вносит значительный вклад в развитие судоходства и отечественной транспортной системы, осуществляя морские и железнодорожные грузоперевозки по всей территории нашей страны и за рубежом.

Сегодня АО «Совфрахт» является крупнейшим транспортно-логистическим холдингом России и занимает лидирующие позиции в этой отрасли. Эффективно решает масштабные государственные задачи в освоении Арктики, укреплении потенциала Северного морского пути, защищая национальные интересы и безопасность. Чёткая и слаженная работа высококвалифицированных специалистов, внедрение инновационных технологий и методов позволяют компании обеспечивать бесперебойные пассажирские перевозки в отдалённые населённые пункты и круглогодичную доставку жизненно необходимых товаров и промышленных грузов.

Спектр задач постоянно расширяется. Холдинг принимал участие во многих инфраструктурных и стратегических проектах страны, в том числе в Крыму, наладив автомобильное паромное сообщение, в создании крупнейшего производственно-логистического комплекса в Севастополе и управлении причальными сооружениями в бухте Енисей. Важно, что ключевыми приоритетами остаются калининградское направление и Дальний Восток.

Особого уважения заслуживают благотворительная деятельность и поддержка, которую вы оказываете семьям участников специальной военной операции.

Хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов компании за верность призванию, самоотверженный труд и неравнодушное отношение к делу. Желаю всем дальнейших успехов и крепкого здоровья.

М.Мишустин

