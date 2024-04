Россия и Турция начали подготовку к высокому туристическому сезону лета 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Анталье состоялось 9-е заседание Российско-Турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов с участием заместителей министров ответственных ведомств. В состав российской делегации вошли представители МИД и Минпромторга России, Роспотребнадзора, Росавиации и туристического сектора.

Заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев отметил активный рост числа турпоездок из Турции в Россию. За 2023 год турецкие путешественники совершили 82 тысячи поездок, что на 67% больше показателя 2022-го и сопоставимо с допандемийным 2019 годом. Граждане Турции заняли четвертое место среди стран дальнего зарубежья.

«Поездки из России в Турцию имеют массовый характер, поэтому ключевым вопросом нашей встречи стала безопасность российских граждан за рубежом, — сообщил Владимир Ильичев. — Безопасность пребывания российских туристов в Турции напрямую влияет на количество поездок. Речь идет о целом комплексе мероприятий в сферах безопасности дорожного движения, качества сервиса и санитарно-эпидемиологического контроля».

Турецкая сторона, в свою очередь, информировала российских коллег о ходе реализации мер по повышению контроля качества услуг в отелях Турции по вопросам питания, экскурсионного обслуживания и пользования инфраструктурой.

Представители турецкой делегации выразили готовность помогать в решении сложных жизненных ситуаций, в которых могут оказаться российские туристы. Для того чтобы снизить количество краж наличных денежных средств, они предложили российским туристам активнее пользоваться сервисом безналичной оплаты, который в прошлом году запустил в стране турецкий бизнес.

Отдельное внимание заместитель министра Владимир Ильичев уделил обеспечению транспортной доступности, в том числе на стыковочных рейсах, а также стабильности финансовых взаиморасчетов туристического бизнеса.

«Турция является не только излюбленным местом отдыха, но и крупным стыковочным хабом для российских туристов, которые должны быть уверены в качестве транспортного сервиса», — отметил он.

Генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик подтвердил важность партнерства двух стран в туризме и в смежных с ним отраслях.

В рамках заседания представитель Центра стратегических разработок, заместитель директора Центра развития международного туризма при Минэкономразвития России Лилия Ставчикова рассказала о текущей деятельности по продвижению за рубежом российского туристического бренда Discover Russia. Для его популяризации в среднесрочной перспективе определены 17 приоритетных стран, в число которых вошла Турция.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI