Преподаватель кафедры информационных систем и технологий Алексей Семенов защитил докторскую диссертацию

А.А.Семенов

Поздравляем с успешной защитой диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 2.1.9. Строительная механика Алексея Александровича Семенова, доцента кафедры информационных систем и технологий СПбГАСУ. Научный консультант – Владимир Васильевич Карпов, доктор технических наук, профессор, профессор-консультант кафедры информационных систем и технологий СПбГАСУ. Тема работы – прочность и устойчивость подкреплённых ортотропных оболочечных конструкций в задачах статики и динамики.

Защита состоялась 16 апреля 2024 г. в диссертационном совете 24.2.380.01, созданном на базе нашего университета.

