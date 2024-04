Правительство утвердило программу социально-экономического развития Республики Коми

Source: MIL-OSI Russian Language News

Соответствующее распоряжение подписал глава кабинета Михаил Мишустин. Документ разработан Минэкономразвития России совместно с Правительством Республики Коми и определяет стратегические направления развития региона до 2028 года.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 11,4 млрд рублей, в том числе, из них 8,6 млрд будет направлено из федерального бюджета, оставшийся объем будет профинансирован за счет консолидированного бюджета региона. Реализация программы позволит создать 4,8 тыс дополнительных рабочих мест, привлечь 120,6 млрд инвестиций, обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере 18,1 млрд рублей.

В документ включены девять мероприятий, сформированных исходя из приоритетной социальной значимости. Среди приоритетных направлений –повышение инвестиционной привлекательности, развитие транспортной инфраструктуры, создание комфортной городской среды и модернизация объектов коммунального комплекса.

