Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 17 марта по 17 апреля в Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли прошли плановую стажировку двое докторантов экономического факультета Карагандинского университета им. академика Е. А. Букетова (КарУ).

Тематики научных исследований докторанта Барно Кульжамбековой (зарубежный научный консультант: профессор Высшей инженерно-экономической школы Александр Бабкин) и Аскара Лерманулы Муканова (зарубежный научный консультант: директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина) посвящены управлению цифровой трансформацией промышленных предприятий и экосистем, что определило выбор профессоров ВИЭШ и ВШПМ в качестве зарубежных консультантов для подготовки диссертаций.

Коллеги из Караганды познакомились с научно-информационной базой Политехнического университета и обсудили направления своих исследований с ведущими учёными, которые состоят в диссертационных советах Политеха по научным специальностям 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» и 5.2.6. «Менеджмент».

Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова стал нашим традиционным партнером в части реализации совместных проектов в области науки и образования. Именно с этим вузом у нас подписан сетевой договор о реализации программы двойного диплома в бакалавриате “Международная логистика” по направлению подготовки “Менеджмент”. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать реализации научных инициатив и позволит повысить эффективность подготовки кадров высшей квалификации , — прокомментировал приезд докторантов директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

Докторанты проводили открытые занятия для студентов и совместные научно-образовательные встречи с преподавателями ИПМЭиТ.

Нам удалось обсудить актуальные вопросы управления организациями в условиях развивающейся цифровой трансформации. У Аскара Лерманулы, как докторанта и представителя производственного предприятия Казахстана ТОО “Бёмер Арматура Казахстан”, сложилось своё уникальное видение проблематики этого процесса и возможностей их преодоления. Мы рады, что в рамках своей стажировки он смог пообщаться с нашими студентами и поделиться с ними своими идеями , — рассказала зарубежный научный консультант Аскара Лерманулы, директор ВШПМ Ольга Калинина.

Международный офис ИПМЭиТ, обеспечивающий организационную поддержку визита, показал гостям научно-образовательное пространство института на Новороссийской, 50. В том числе, недавно открывшиеся учебные аудитории и лаборатории , провёл экскурсию по университетскому кампусу, а также при поддержке сотрудников Музея истории Политеха, познакомил докторантов из КарУ с богатой историей вуза.

Мы планомерно наращиваем совместную научно-исследовательскую работу с Карагандинским университетом. Первым значимым успехом в этом сотрудничестве была защита Ларисы Ташеновой в диссертационном совете СПбПУ с моим участием в качестве научного руководителя кандидатской диссертации. Сегодня Лариса Владимировна является директором Института исследований цифровой экономики в Караганде и продолжает работать с нами как в грантовой и конгрессной деятельности, так и в подготовке молодых учёных по экономическим наукам , — сказал зарубежный научный консультант Барно Кульжамбековой, профессор ВИЭШ Александр Бабкин.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в качестве зарубежного вуза для прохождения стажировки нам порекомендовали наши научные руководители — директор Института исследований цифровой экономики Лариса Ташенова и заведующий кафедрой маркетинга Динара Мамраева. Политехнический университет является одним из ведущих университетов России и надёжным партнером по совместным проектам. В течение всей стажировки мы получали всестороннюю поддержку от сотрудников ИПМЭиТ и увозим с собой очень приятные воспоминания об этом учебном заведении и его профессорско-преподавательском составе , — поделились своими впечатлениями о стажировке докторанты Аскар Муканов и Барно Кульжамбекова.

ИПМЭиТ не останавливается на достигнутом. В мае этого года Высшая школа сервиса и торговли также ожидает на научную стажировку еще одного докторанта из КарУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI