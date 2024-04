Перспективы развития инвестиционно-строительной деятельности обсудили в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 апреля в Государственном университете управления прошел Круглый стол «Перспективы развития инвестиционно-строительной деятельности в России».

В рамках официального открытия было зачитано приветствие к участникам круглого стола от заместителя руководителя Рособрнадзора Евгения Семченко, в котором он отметил, что на протяжении последних лет кафедра экономики и управления в строительстве ГУУ уделяет большое внимание взаимодействию с представителями реального сектора экономики и реализации совместным проектов с партнерами кафедры в рамках научно-исследовательской деятельности. А также подчеркнул, что только построение системы взаимодействия вуза, бизнес-структур и научно-исследовательских организаций представляется эффективным при подготовке кадров для инвестиционно-строительной сферы.

Организатором и модератором круглого стола выступила заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева.

Президент Национального Объединения технологических и ценовых аудиторов Анна Лупашко выступила с докладом о тенденциях развития инвестиционно-строительной сферы и появлении все большего количества цифровых инструментов в строительной отрасли, требующих формирования новых навыков у выпускников вуза.

В ходе круглого стола представителями компании Аметист Капитал и ГК Синтека были рассмотрены цифровые компетенции выпускников, которые нужны рынку, успешные практики внедрения цифровых решений в строительных компаниях и определены направления дальнейшего сотрудничества с кафедрой в рамках подготовки кадров для инвестиционно-строительной сферы, как неотъемлемой части формирования успешной бизнес-модели развития строительной отрасли.

Руководитель Управления по сопровождению научно-исследовательских работ НИЦ «Строительство» Александр Школьников в своём выступлении акцентировал внимание на проблемы развития строительной отрасли в части внедрения инноваций и роли строительного консорциума в управлении научным проектированием — от возникновения и отбора идеи до ее массового практического внедрения в отрасль.

В рамках дискуссии подведены итоги и подписано соглашение с новым партнером кафедры – компанией Аметист Капитал, в рамках которого студентам будут доступны программные продукты для формирования цифровых компетенций и развития навыков принятия цифровых решений в строительстве.

