Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Выступление Дениса Нижегородцева. Справа – Денис Панфилов, заведующий кафедрой железобетонных конструкций Академии строительства и архитектуры СамГТУ

В Самарском государственном техническом университете с 15 по 19 апреля проходила 81-я Всероссийская научно-техническая конференция «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре». В её рамках совместными усилиями СПбГАСУ, СамГТУ и компании «АСКОН» был организован круглый стол «Технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительстве: диалог между образованием и отраслью».

Слушателями и участниками круглого стола стали студенты, преподаватели, представители проектных организаций и разработчики программных продуктов для технологий цифрового моделирования в строительстве. Обсуждались решения для эксплуатации объектов гражданского назначения, кадровый потенциал строительной отрасли, механизмы развития учебных дисциплин в области ТИМ, а также различные подходы к подготовке профильных специалистов.

СПбГАСУ представляли Инна Суханова, начальник управления цифровых компетенций в области строительства, с докладом на тему «Проект ТИМ-классы», и Денис Нижегородцев, директор Учебного центра «ЛЦИМС» с докладом «Междисциплинарная подготовка ТИМ-специалистов. Опыт СПбГАСУ».

Круглый стол стал частью инновационного образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций обучающихся и специалистов строительной отрасли».

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет будет рад поучаствовать в организации и проведении круглых столов и других мероприятий на эту тему в вашей организации. При возникновении предложений о сотрудничестве и вопросов обращаться в управление цифровых компетенций в области строительства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI