Минэкономразвития России назначило своих представителей еще в четырёх странах

Министр экономического развития России Максим Решетников провел совещание с представителями ведомства зарубежом и экономсоветниками в составе посольств. На встрече обсуждались вопросы укрепления российского сотрудничества с дружественными странами, а также детали проведения международных экономических выставок и форумов в 2024 году.

С момента последнего совещания в декабре 2023 года загранаппарат министерства увеличился: был назначен новый Постпред России при ВТО, представители в четырех новых странах – Абхазии, Вьетнаме, Пакистане и Монголии, усилен действующий аппарат загранпредставителей в Азербайджане, Белоруссии, Сирии, Узбекистане, а также в Постпредстве России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Вновь назначенные сотрудники в онлайн-формате приняли участие в совещании.

«Министерству экономического развития и его представителям за рубежом предстоит насыщенный международными событиями год, – отметил Максим Решетников. – Мы продолжаем активную работу с нашими иностранными партнерами, уделяя особое внимание системным вопросам торгово-экономического сотрудничества, а также вопросам климата и туризма».

Сотрудники профильных департаментов министерства совместно с коллегами из Китая, Бразилии, Узбекистана и Танзании отчитались по вопросам текущей повестки многостороннего сотрудничества, а также по взаимодействию России с Китаем, странами Центральной Азии, Латинской Америки и Африки.

Заместитель министра Дмитрий Вольвач рассказал о возможностях государственной информационной системы Минэкономразвития России «Экономика» для сотрудников загранаппарата в части внешнеэкономических связей регионов. Представитель Минэкономразвития России в составе Торгпредства России в Узбекистане Ильдус Халитов – о запуске Экспертного центра стратегических инициатив в Узбекистане, а также о подготовке Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» и III Ташкентского международного инвестиционного форума.

Директор Департамента развития двустороннего сотрудничества Павел Калмычек совместно с третьим секретарем Посольства России в Танзании Георгием Главатских доложил о предстоящих направлениях работы в контексте назначения Максима Решетникова председателем российской части Российско-Танзанийской межправкомиссии, а также совместно с представителем Минэкономразвития России в составе Торгпредства России в Китае Елены Сердюковой – о подготовке деловой программы Российско-Китайской ЭКСПО и мероприятиях Российско-Китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Софья Литвинова совместно с атташе по экономическим вопросам в составе Торгпредства России в Бразилии Игорем Дейновым рассказали о подготовке многосторонних мероприятий COP29 и G20.

В заключение встречи министр экономического развития Максим Решетников объявил благодарность торговому советнику Постпредства России при ВТО Олегу Савельеву и торговому атташе Постпредства России при ВТО Александру Микрюкову за масштабную работу по проработке повестки и согласованию итоговых документов 13-ой Министерской конференции Всемирной торговой организации, которая состоялась в Абу-Даби (ОАЭ) с 26 февраля по 1 марта 2024 года.

