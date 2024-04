Минэкономразвития объявило о приеме заявок на участие в юбилейном конкурсе «Лучший МФЦ России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня, 19 апреля 2024 года, начался прием заявок на участие в юбилейном конкурсе Минэкономразвития РФ «Лучший многофункциональный центр России». Мероприятие проходит ежегодно с 2014-го по распоряжению Правительства РФ.

В конкурсе три номинации: «Лучший проект МФЦ», «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ». Для оценки заявок создана конкурсная комиссия, которую возглавляет статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. В состав комиссии вошли представители Минэкономразвития России, аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов власти и экспертного сообщества.

В номинации «Лучший проект МФЦ» будут рассмотрены как новаторские инициативы, так и уже зарекомендовавшие себя решения, повышающие качество обслуживания населения в офисах «Мои документы». Жюри оценит проекты по таким критериям, как актуальность, эффективность, социальная значимость, возможность реализации в других регионах.

При выборе победителя в номинации «Лучшая региональная сеть МФЦ» будут учитываться доступность офисов, использование цифровых технологий в работе сети госуслуг, например видеосвязи для консультирования населения, организация работы секторов пользовательского сопровождения, выездного обслуживания граждан, проживающих на труднодоступных территориях.

Лауреатов номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» оценят по уровню профессионального мастерства, наличию необходимых навыков и знаний, а также участию в наставничестве.

Прием заявок продлится до 6 мая, победители будут объявлены в октябре на Всероссийском форуме МФЦ.

«Мы проводим конкурс для того, чтобы поддержать работу многофункциональных центров госуслуг, поощрить сотрудников за большой вклад в повышение качества жизни наших граждан. Кроме того, конкурс помогает нам выявить те инициативы или уже готовые решения, которые улучшат качество обслуживания в офисах „Мои документы“. За всю историю мероприятия к нам поступило 1,3 тыс. заявок из разных уголков страны, общее количество лауреатов — более 200. Я уверен, что в этом году интерес к конкурсу будет по-прежнему высоким. Мы рассчитываем на участие в нем и новых регионов, где при поддержке Правительства продолжается развитие сети госуслуг в соответствии с общероссийскими стандартами», — отметил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

