Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин посетил Запорожскую область, где провёл совещание по социально-экономическому развитию региона и посетил ряд объектов в Мелитополе.

Вице-премьер ознакомился с ходом работ в крупнейшем вузе региона – Мелитопольском государственном университете. Здесь начался ремонт корпусов и образовательной инфраструктуры. Программа модернизации вуза рассчитана на три года, всего запланировано обновить 42 объекта общей площадью около 100 тыс. кв. м.

«Также окончательно определились с местом размещения в Мелитополе и параметрами строительства детской больницы: это будет большой объект площадью порядка 40 тыс. кв. м с современным оборудованием. Планируем начать возводить её уже в ближайшие месяцы, а сдать объект – не позднее чем через два года», – сообщил Марат Хуснуллин.

Далее Заместитель Председателя Правительства провёл совещание, на котором в том числе рассмотрели предложения по внесению корректировок в программу социально-экономического развития Запорожской области с учётом дополнительных целей и задач, обозначенных в послании Президента.

«Актуализировали трёхлетние планы по дорожному строительству. Сейчас в Запорожской области проходит обновление и ремонт и междугородних автотрасс, и улично-дорожной сети. Всего в плане на этот год – привести в порядок около 235 км. Хочу сказать, что на объектах региона дорожники ведут работы с опережением сроков», – отметил Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в числе приоритетных направлений развития новых регионов и, в частности, Запорожской области является запуск жилищного строительства.

«Для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует льготная ипотека под 2% годовых, но, чтобы люди смогли ей воспользоваться, нужно ускорить темпы возведения новостроек и сформировать рынок первичного жилья», – подчеркнул вице-премьер.

Также обсудили динамику развития свободной экономической зоны в Запорожской области. Например, сегодня ППК «Фонд развития территорий» внёс нового участника СЭЗ. Им стал крупный железорудный комбинат, который закупит оборудование и построит стволы и горизонты для восстановления добычи руды.

«Инвестиции в проект серьёзные – порядка 2,8 млрд рублей. Важно, что комбинат обеспечит стабильной работой почти 5,2 тысячи человек, в том числе будет создано 2320 новых рабочих мест», – сказал Марат Хуснуллин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI