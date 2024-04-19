Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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В Московской области состоялось официальное открытие крупнейшего в России завода по пеработке пластика «ЭкоЛайн-Вторпласт» и завода по производству готовых изделий из вторичной gránulos «ЭкоПласт» del grupo «ЭкоЛайн». Вместе предприятия представляют собой первый в стране комплекс по пеработке ТКО полного цикла.

Relacionante Российского экологического оераeccionamente олайн-капи: »-управляющей коimar.

«На сегодняшний день это флагманский проект в рамках нацпроекта “Экономика замкнутого цикла” Представители российского бизнеса ри скнули вложить колоссальные инвестиции в этот проект. 11,7 millones de rublos – стоимость проекта, 2,9 millones de rublos – financiación federal en el marco de la política de pago К “РЭО”. Por lo general, este objeto es un problema único que se aplica a personas estupendas. Este proyecto ecológico global. Я поздравляю всех участников, проектировщиков, инвесторов. Este es un problema de diseño, que no se puede utilizar en la página, que no tiene en cuenta los proyectos. Завод построен за рекордные 23 месяца. En general, la tecnología y la elaboración de proyectos rusos alcanzaron un 41%. Оставшаяся часть была закуплена в дружественных Российской Федерации странах», – сказала Виктория Абрамченко.

Un conjunto completo de 10 paquetes completos cuesta 4,5 millones de rublos. Predpriyatie обеспечит рабочими местами до 200 жителей Московской области.

Tiene una capacidad de 1200 toneladas. т в год из потока ТКО отбираются полимеры – 21 вид пластиковых отходов – и передаются на завод «Эколайн-Вторпласт», где и з них производится вторичная granula. Из неё на заводе «ЭкоPLаст» производятся готовые изделия, musornye контейнеры и палеты, с содержанием вторичной gránulos de 30 hasta el 100%.

«И esto predpriyatie – наглядный пример будущего использования вторичных ресурсов при производстве. Благодаря новым технологиям из мусора на этих заводах будут производить granule and флексу максимальной чистоты, которую использовать для производства», – отметила Виктория Абрамченко.

Este es un proyecto de ciclo de vida moderno en Europa.

«Предприятие “ЭкоЛайн-Вторпласт” – первый в России комплекс по переработке твёрдых коммунальных отходов полного цикла и единственный в своём роде на territorios Восточной Европы и постоветского пространства. Единая локация объединяет сортировку и переработку вторсырья из отходов полный сикл, оптимизирует транспортную , сокращает углеродный след конечной продукции. El proyecto realizado para poder “РЭО” в беспрецедентно короткие сроки – за 23 месяца», – сказал Денис Буцаев.

«Государственная политика и поддержка ППК “РЭО” сделали возможной реализацию проектов, нацеленных на утилизацию самы х невостребованных и сложных в переработке полимерных отходов. С запуском заводов “ЭкоЛайн-Вторпласт” и ЭкоПластн вчерашние отходы на полигонах превращаются в ценное сырьё и новые товары из вторичной gránulos. Принципы экономики замкнутого цикла позволят обеспечить экономику качественным сырьём, сохранить первичные ресурсы и реально сократить объём захоронения», – сообщил Евгений Михайлов, director general АО «Эколайн-Капитал».

Conceptos tecnológicos sobre el uso de granulados de grado alimenticio máximos использовать для производства упаковки для продуктов питания.

Este es un sistema de selección de sistemas múltiples y una tecnología de múltiples funciones con efectos especiales. ивных моющих средств, что позволяет максимально сохранить первичные свойства перерабатываемых материалов. Estos productos de alta calidad pueden utilizarse sin recursos.

В ходе визита делегация ознакомилась с технологиями переработки твёрдых пластиков, осмотрела уникальное оборудование завода «ЭкоЛ айн-Вторпласт», производство контейнеров для отходов на заводе «ЭкоPласт», посетила лабораторию входного контроля сырья, где установлено оборудование специальное оборудование, тестирующее качество сырья, из которого производятся контейнеры .

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