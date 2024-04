Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Центр развития дополнительного образования СПбПУ и Лекториум запустили уникальную программу повышения квалификации для преподавателей Политеха «Интенсив по нейросетям в образовании». Лекториум объединяет образовательную платформу для размещения массовых открытых онлайн-курсов (МООК), профильное издательство по разработке МООК и самый большой открытый видеоархив лекций на русском языке. В современном мире, где технологии неуклонно проникают в различные сферы деятельности, образование не остаётся в стороне. Чтобы быть на волне перемен и эффективно реагировать на вызовы времени Политех запускает очередную инновационную программу для педагогов.

В приветственном слове проректор по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрий Тихонов отметил актуальность данной темы интенсива для преподавателей университета, а также важность запуска образовательных проектов совместно с представителями бизнес-структур, организаций и предприятий, с привлечением экспертов из реального сектора экономики в качестве спикеров.

Автор программы — специалист в области образования и искусственного интеллекта Яков Сомов, генеральный директор и один из основателей ООО «Лекториум», директор центра МООК (Массовых открытых онлайн-курсов) ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239».

Яков Сомов обозначил свое отношение к проникновению нейросетей в нашу жизнь: Как математики научились жить с калькуляторами, так и всем остальным придется признать, что способ взаимодействия с информацией меняется. Мы в Лекториуме уверены, что нейросети в образовании — это реальность, которую нужно принять и использовать. Поэтому наши интенсивы по обучению работе с нейросетями — это в первую очередь обмен опытом и поиск новых решений .

Цель интенсива — обеспечить педагогов практическими навыками в области использования инструментов искусственного интеллекта для решения повседневных задач, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности: от разработки учебных материалов и проверочных заданий до написания писем, отчётов и грантовых заявок. Интенсив предоставляет необходимые знания и инструменты для успешного выполнения таких задач.

Особенность программы — акцент на самостоятельное решение задач в среде искусственного интеллекта. Участники интенсива научатся использовать специализированные ИИ-сервисы, включая передовую модель ChatGPT 4.0. Это позволит педагогам не только овладеть технологиями будущего, но и активно применять их в повседневной работе.

Одним из ключевых преимуществ интенсива является его доступность для специалистов образования без технического бэкграунда. Программа разработана таким образом, чтобы быть понятной и полезной для всех, кто работает в образовательной сфере.

«Интенсив по нейросетям в образовании» представляет собой революционный подход к обучению, позволяющий педагогам внедрять передовые технологии в свою повседневную практику без необходимости специальных навыков или знаний в области информационных технологий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI