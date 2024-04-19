Заявление председателя на Сорок девятом совещании МВФК

Source: IMF – News in Russian

19 апреля 2024 г.

г-н Мохаммед Аль-Джадан, министр финансов Саудовской Аравии

Члены МВФК обсудили глобальные макроэкономические и финансовые последствия текущих войн и конфликтов, включая войну в Украине, гуманитарный кризис в секторе Газа, а также перебои в судоходстве в Красном море. Признавая, что МВФК не является форумом для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности и что эти вопросы будут обсуждаться на других форумах, члены МВФК констатировали, что такое положение дел оказывает значительное воздействие на мировую экономику. Недопустимо, чтобы современная эпоха была временем войны и конфликтов.

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МВФК выражает глубокую признательность Надие Кальвиньо за ее руководство на посту председателя МВФК и приветствует министра финансов Мохаммеда Аль-Джадана в качестве нового председателя.

Представляется, что мировая экономика приближается к «мягкой посадке». Вомногих регионах мира экономическая активность оказалась более устойчивой, чем ожидалось, хотя ее динамика в разных странах по-прежнему различается. Тем не менее среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми. Продолжающиеся войны и конфликты по-прежнему ложатся тяжелым бременем на мировую экономику. Даже несмотря на то, что в большинстве регионов инфляция снизилась благодаря ослаблению шоков предложения и воздействию жесткой денежно-кредитной политики, проявления ее стойкости требуют бдительного подхода. Хотя риски для перспектив развития экономики сейчас в целом сбалансированы, сохраняются негативные риски, которые связаны с краткосрочной динамикой инфляции и процентных ставок, ценами на активы и финансовой стабильностью, мерами налогово-бюджетной политики, а также геополитическими событиями. Перед мировой экономикой также стоят неотложные структурные проблемы, в том числе связанные с изменением климата, повышенной уязвимостью долговой ситуации, ростом неравенства, а также риском геоэкономической фрагментации.

На этом фоне приоритетными задачами политики для нас являются достижение стабильности цен, укрепление устойчивости государственных финансов и защита финансовой стабильности при одновременном обеспечении всеобъемлющего и устойчивого роста. Мы продолжим восстанавливать бюджетные резервы, тщательно адаптируя применяемые меры к обстоятельствам конкретной страны, при этом обеспечивая защиту наиболее уязвимых слоев населения и инвестиций, способствующих повышению экономического роста. Следуя своим мандатам, центральные банки сохраняют твердую приверженность достижению стабильности цен и продолжат тщательно выверять меры политики с опорой на данные, предоставляя четкую информацию о целях политики, с тем чтобы способствовать ограничению негативных вторичных эффектов. Они сотрудничают с надзорными и регулирующими органами в целях мониторинга рисков, в том числе связанных с рынками недвижимости, как для банков, так и небанковских учреждений. В соответствующих случаях мы продолжим работать над устранением пробелов в данных, надзоре и регулировании в финансовом секторе, особенно в отношении небанковских финансовых организаций, а также будем готовы задействовать инструменты макропруденциальной политики для снижения системных рисков. Мы ускорим проведение в тщательно определенной последовательности адресных структурных реформ, направленных на увеличение предложения, с тем чтобы ослабить ограничения, сдерживающие экономическую активность, повысить производительность труда, увеличить долю экономически активного населения, укрепить социальную сплоченность, а также поддержать переход к «зеленой» и цифровой экономике.

Мы подчеркиваем важность международного сотрудничества для повышения устойчивости мировой экономики и международной валютной системы. В случае необходимости мы будем принимать совместные меры для содействия переходу в сфере климата и цифровых технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, с учетом ситуации в конкретных странах. Мы подтверждаем свои обязательства в отношении валютных курсов, устранения чрезмерных глобальных дисбалансов и вопросов управления, а также наше заявление об основанной на правилах системе многосторонней торговли, сделанное в апреле 2021 года, вновь подчеркивая свою приверженность недопущению протекционистских мер. Мы также продолжим совместно работать над укреплением глобальной системы финансовой безопасности и устранением факторов долговой уязвимости. Мы продолжим оказывать поддержку уязвимым странам в процессе проведения ими реформ с целью устранения факторов уязвимости их экономики и удовлетворения их потребностей в финансировании.

Мы поддерживаем приоритетные задачи политики, изложенные в Глобальной программе мер экономической политики директора-распорядителя и рассчитываем, что МВФ будет проводить эту работу в соответствии с его мандатом и с использованием преимуществ сотрудничества с другими организациями.

Мы поддерживаем ориентацию надзора МВФ на предоставление консультаций с учетом особенностей стран в целях оказания государствам-членам помощи в оценке рисков, совершенствовании их экономической политики и институциональных основ, а также адаптации мер макрофинансовой и макроструктурной политики для восстановления резервов и повышения всеобъемлющего и устойчивого роста в целях повышения устойчивости их экономики. Мы подчеркиваем важность того, чтобы Фонд, в соответствии со своим мандатом, осуществлял оценку рисков и факторов уязвимости, связанных с преобразующими тенденциями, которые в настоящее время меняют характер мировой экономики.

Мы подтверждаем наше твердое намерение сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Завершение 16-го общего пересмотра квот (ОПК), в результате которого ресурсы Фонда в форме квот увеличиваются на 50 процентов, укрепляет характер Фонда, как организации, основанной на квотах, и повышает его потенциал в обеспечении защиты глобальной финансовой стабильности в мире, подверженном потрясениям. Мы оперативно работаем над получением утверждения внутри стран нашего согласия на увеличение квот ксередине ноября этого года, а те из нас, кто является участниками Новых соглашений о займах (НСЗ), работают над получением утверждения внутри стран сокращения размера их НСЗ к тому же сроку. В качестве защитной меры по сохранению потенциала Фонда для кредитования на случай задержки в получении своевременного согласия на увеличение квот кредиторы в рамках двусторонних соглашений о займах работают над одобрением внутри стран переходных механизмов для сохранения доступа к заимствованиям на двусторонней основе. Мы признаем срочность и значимость перебалансирования долей квот, с тем чтобы привести их в большее соответствие с относительным положением государств-членов в мировой экономике, при этом обеспечивая защиту долей квот наиболее бедных государств-членов. В связи с этим мы призываем Исполнительный совет работать над подготовкой к июню 2025 года возможных подходов в качестве руководства для дальнейшего перебалансирования долей квот, в том числе с помощью новой формулы расчета квот, в рамках 17-го ОПК.

Мы признаем важную и мобилизующую роль МВФ в предоставлении государствам-членам финансовой помощи для содействия в решении их проблем сфинансированием платежного баланса и достижении экономической стабильности и всеобъемлющего роста. Фонд должен оставаться надежным партнером стран с низким доходом (СНД), и поэтому мы рассчитываем на пересмотр механизмов и финансирования Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) в целях оказания содействия в удовлетворении потребностей СНД в финансировании платежного баланса и обеспечения устойчивости ПРГТ путем изучения всех вариантов, включая использование внутренних ресурсов и реформы политики кредитования. Мы также ожидаем промежуточного обзора Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ) в целях дальнейшего содействия укреплению макроэкономической устойчивости государств-членов к изменению климата и будущим пандемиям. Мы благодарим государства-члены с более прочной экономикой за их добровольные взносы и поощряем дополнительные взносы от широкого круга участников в механизмы льготного финансирования МВФ и в РСТ. Кроме того, мы ожидаем пересмотра Политики дополнительных сборов, комплексного пересмотра лимитов доступа к Счету общих ресурсов и начала пересмотра структуры программ и предъявляемых условий.

Мы поддерживаем помощь, оказываемую МВФ странам в долговременном устранении факторов уязвимости долговой ситуации. Мы с удовлетворением отмечаем успехи, достигнутые в деле реструктуризации задолженности как посредством Общей основы Группы 20-ти, так и вне ее рамок. Мы сохраняем решимость принимать эффективные, комплексные и систематические меры для устранения факторов уязвимости долговой ситуации в мире, включая ускоренную реализацию Общей основы предсказуемым, своевременным, упорядоченным и скоординированным образом, а также повышение прозрачности в вопросах долга. Мы одобряем текущую работу в рамках Круглого стола по вопросам глобального суверенного долга в деле развития общего понимания вотношении способов облегчения реструктуризации долга и ожидаем пересмотра Основы обеспечения устойчивости долговой ситуации для стран с низким доходом МВФ и Всемирного банка.

Мы поддерживаем продолжающуюся работу МВФ с целью усиления деятельности по развитию потенциала (РП) и обеспечения финансирования этой деятельности. Мы приветствуем создание Глобального партнерства в области государственных финансов в целях удовлетворения растущего спроса на РП в сфере государственных финансов и поддерживаем разработку инициативы по мобилизации внутренних ресурсов в сотрудничестве со Всемирным банком.

Мы будем рады приветствовать в Исполнительном совете МВФ в ноябре этого года нового, 25-ого, директора, представляющего страны Африки к югу от Сахары, винтересах увеличения их числа голосов и представительства, а также улучшения общей сбалансированности представительства регионов в Совете. Мы поддерживаем наращивание усилий МВФ по привлечению и развитию кадров для работы в существующих и новых приоритетных областях, а также дальнейшему улучшению в области многообразия и интеграции персонала в свете конкретных проблем, указанных в Докладе по вопросам разнообразия и инклюзивности за 2022–2023 финансовые годы. Мы вновь подтверждаем свое твердое намерение повысить гендерное разнообразие в Исполнительном совете, поддерживаем недавно установленные добровольные цели по увеличению числа женщин на руководящих постах в Совете и готовы принять меры для достижения этих целей.

Мы выражаем признательность г-же Кристалине Георгиевой за ее самоотверженную работу в должности директора-распорядителя МВФ и приветствуем ее избрание на второй пятилетний срок.

Наше следующее совещание планируется провести в октябре 2024 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Пятница, 19 апреля 2024 года, Вашингтон, округ Колумбия

Председатель

Мохаммед Аль-Джадан, министр финансов, Саудовская Аравия

Директор-распорядитель

Кристалина Георгиева

Члены МВФК или их заместители

Айман Альсайари, управляющий Центрального банка Саудовской Аравии, Саудовская Аравия

Луис Капуто, министр экономики, Аргентина

Джим Чалмерс, министр финансов Австралии

Карлос Куэрпо, министр экономики, торговли и предпринимательства, Испания

Кристия Фриланд, заместитель премьер-министра и министр финансов, Канада

Джанкарло Джорджетти, министр экономики и финансов, Италия

Фернанду Аддад, министр финансов, Бразилия

Роберт Хольцманн, управляющий Национального банка Австрии, Австрия

Джереми Хант, канцлер казначейства, Казначейство Его Величества, Соединенное Королевство

Карин Келлер-Зуттер, министр финансов, Швейцария

Лесетджа Кганйаго, управляющий Резервного банка Южной Африки, Южная Африка

Франсуа Виллерой де Гало, управляющий Банка Франции (замещает Брюно Ле Мэра, министра экономики, финансов и восстановления, Франция)

Кристиан Линднер, федеральный министр финансов, Германия

Маис Муисси, министр экономики и участия, Габон

Пан Гуншэн, управляющий Народного банка Китая

Риикка Пурра, министр финансов, Финляндия

Антон Силуанов, министр финансов, Российская Федерация

Шактиканта Дас, управляющий Резервного банка Индии (замещает Нирмалу Ситараман, министра финансов, Индия)

Алисара Махасандана, заместитель управляющего Банка Таиланда (замещает Сетапута Сутхивартнаруэпута, управляющего Банка Таиланда)

Сюнъити Судзуки, министр финансов, Япония

Салах-Эддин Талеб, управляющий Банка Алжира

Стивен ван Вейенберг, министр финансов, Нидерланды

Джанет Йеллен, министр финансов, Соединенные Штаты

Наблюдатели

Агустин Карстенс, генеральный управляющий, Банк международных расчетов (БМР)

Мухаммед бен Хади Аль-Хуссайни, председатель Комитета по развитию (КР) и государственный министр по финансовым вопросам, Объединенные Арабские Эмираты

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК)

Клаас Кнот, председатель Совета по финансовой стабильности (СФС) и управляющий Банка Нидерландов

Лаура Томпсон, заместитель генеральный директор, Международная организация труда (МОТ)

Клэр Ломбарделли, главный экономист, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Йорг Спитци, старший исследователь-аналитик, Организация стран — экспортеров нефти (OПЕК)

Ахим Штайнер, администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Ребека Гринспан, генеральный секретарь, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Аджай Банга, президент Группы Всемирного банка, Всемирный банк (ВБ)

Нгози Оконжо-Ивейла, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)

Департамент коммуникаций МВФ

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